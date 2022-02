Il miglior primo tempo della stagione per il Piace IL COMMENTO

Il più bel primo tempo della stagione. Un Piacenza tatticamente perfetto spegne ogni iniziativa di gioco da parte della capolista SudTirol e la infila con un bellissimo goal di Rabbi.

Nella ripresa i biancorossi sono addirittura commoventi per l’impegno agonistico profuso raddoppiando sistematicamente sull’avversario portatore di palla e chiudendo ogni spazio rincorrendo ogni pallone come fosse l’azione decisiva e determinante. Quella del Piacenza è una difesa ad oltranza perchè, logicamente, manca la lucidità per un valido gioco di rimessa.

I biancorossi sentono odore di impresa e raddoppiano le forze e le energie e riescono dove nessuno in questa stagione era riuscito: battere la capolista SudTirol detentrice di innumerevoli record d’imbattibilità. La partita sfugge ad analisi tecniche: come preventivato alla vigilia, non potendo competere sul piano tecnico con gli avversari,non restava loro che l’unica arma: l’aggressione agonistica togliendo spazio e fiato agli avversari. Così hanno fatto portando la partita sul piano dell’agonismo puro approfittando anche di un certo appagamento del SudTirol già in arioa di promozione considerato il notevole vantaggio in classifica.

In verità non abbiamo ammirato solo dell’agonismo nelle file biancorosse: a livelli di singoli molti hanno giocato una partita strepitosa; dai difensori che nulla hanno concesso agli attaccanti avversari mai in grado di liberarsi per il tiro tanto che il bravo ed attentissimo Tintori ha limitato il suo impegno alle uscite in prese alte. Molto bene i centrocampisti che hanno trovato negli esterni preziosi aiuti, mentre Gonzi, Rabbi e Dubickas si sono spremuti nelle due fasi offensive e difensive con pregevoli risultati.

E’ stata , dunque, una giornata di gloria che, seppur non porta grandi vantaggio sulla classifica, può dare una nuova dimensione alla squadra ed ai suoi obiettiovi.

Luigi Carini