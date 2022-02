Il Piace a Legnago a caccia del tris, ancora emergenza per Scazzola

Va a caccia del terzo successo di fila il Piacenza, che sabato pomeriggio (ore 14.30) sarà impegnato sul campo del Legnago penultimo in classifica.

I successi di misura contro Mantova e Virtus Verona hanno rilanciato i biancorossi – ora in zona playoff anche se nel contesto di una classifica ancora molto corta – che vogliono sfruttare il momento favorevole per mettere altri punti in cascina. A complicare i piani di Scazzola alcuni problemi di formazione: per la trasferta di Legnago il tecnico recupera in difesa Cosenza dopo i due turni di squalifica, mentre sono da valutare le condizioni di Munari e Castiglia, non al meglio, oltre che di Raicevic, alle prese con problemi al tendine (in avanti si va verso la conferma del tandem Cesarini-Dubickas). Non sarà del match neppure Bobb, reduce dalla Coppa d’Africa e il cui rientro in Italia è previsto solo poche ore prima della gara.

“Saremo ancora in piena emergenza – afferma il tecnico biancorosso -, ma abbiamo una rosa a disposizione che si è fatta trovare pronta; è vero che abbiamo ancora davanti tante partite, ma la continuità di risultati è importante e quindi dobbiamo arrivare alla sfida pronti e con la testa giusta, Tutte le gare sono complicate, dobbiamo continuare a migliorarci nella scia di quanto finora in questo inizio 2022, sperando di ritrovare tutta la squadra a disposizione e la forma migliore, ciò che alla fine fa la differenza. La classifica è corta, quanto fatto in queste tre gare deve essere un punto di partenza; ora dobbiamo ritrovare le energie per questa partita, poi avremo una settimana per recuperare qualche giocatore”.