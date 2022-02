Un gol di Rabbi rilancia il Piace: vittoria di misura sulla capolista Sudtirol (1-0)

PIACENZA-SUDTIROL (1-0) 33′ Rabbi

Davanti all’avversario più complicato il Piacenza si ritrova, torna alla vittoria e infligge la prima sconfitta stagionale al lanciatissimo Sudtirol. Al Garilli decide una rete nel primo tempo di Rabbi, che premia una prestazione da parte dei biancorossi fatta di grande attenzione e generosità. Un successo prestigioso che interrompe la serie di tre sconfitte consecutive, porta tre punti importanti e dà morale: una bella domenica per i colori biancorossi.

LA PARTITA – Poche novità nel Piace rispetto alla gara di mercoledì con la Triestina: fra i pali gioca Tintori, in avanti, con Cesarini squalificato, Scazzola schiera la coppia Dubickas-Rabbi. È il Sudtirol a prendere in mano il gioco fin dalle prime fasi della gara, il Piace deve difendersi e rischia subito al 12’ su calcio d’angolo, quando il colpo di testa di Zaro finisce di pochissimo sul fondo. Gli ospiti comandano le operazioni, ma con il passare dei minuti i biancorossi iniziano a farsi vedere dalle parti di Poluzzi: Munari in piena area non trova la porta dopo una bella giocata di Dubickas sulla sinistra, poco dopo è Gonzi a mettere al centro un pallone per il colpo di testa di Parisi che non crea problemi al portiere del Sudtirol. La gara si sblocca al 33’: Parisi dalla trequarti mette un pallone verso il centro dell’area che trova Rabbi lesto ad anticipare tutti di testa e a mettere alle spalle di Poluzzi in uscita. La reazione del Sudtirol non si fa attendere e nel finale gli altoatesini costruiscono due occasioni, prima con la botta dal limite di Rover, che sibila non lontano dalla traversa, poi – proprio sulla sirena della prima frazione – con il tiro a giro di Voltan che trova la bella risposta di Tintori.

A inizio ripresa Javorcic manda in campo l’ex biancorosso Galuppini, insieme a De Marchi; ci si aspetta un Sudtirol arrembante, ma il Piacenza tiene molto bene il campo e gli ospiti faticano a trovare spazi. Proteste biancorosse al 56’ per un presunto tocco di mano in area dopo un cross di Gonzi, per l’arbitro è tutto regolare. Poco dopo l’ora di gioco Scazzola manda in campo Raicevic al posto di Rabbi, Suljic calcia alto dopo una bella azione personale, dall’altra parte Broh arriva in leggero ritardo sul pericoloso traversone di Rover. Lo stesso Rover al 74’ arriva sul fondo dalla sinistra e mette al centro, dopo una mischia il pallone arriva sui piedi a Fabbri che va al tiro da pochi passi, respinto da Tintori. Nel Piace entra anche Rossi per Dubickas, nel finale Sudtirol a trazione anteriore ma è il Piace a fallire un paio di ghiotte occasioni in contropiede, mentre a impensierire Tintori solo un colpo di testa di Tait. Finisce dopo quattro minuti di recupero.

“Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra incredibile, giocando alla pari, è stata una gara equilibrata e alla fine penso sia un successo meritato” – le parole a caldo di Scazzola ai microfoni di Eleven Sports.

Con questo successo i biancorossi salgono a quota 38 punti in classifica. Domenica trasferta sul campo della Giana Erminio.

LA CRONACA

90+4′ Triplice fischio dell’arbitro: l’assedio finale del Sudtirol non porta il pareggio. Il Piace fa l’impresa e vince contro la prima della classe.

83′ Buona occasione per Gonzi, ma il calciatore del Piace spara alto

74′ Sudtirol vicino al pareggio, Rover da due passi a botta sicura ma Tintori gli nega il gol. Il Piace rimane in vantaggio.

64′ Il Piace cerca il raddoppio: Suljic calcia dal limite dell’area, ma la palla finisce alta sopra la traversa

52′ Nelle prime battute della ripresa il Piace gestisce con tranquillità il vantaggio

46′ Al via il secondo tempo

45+2′ – L’arbitro fischia la fine del primo tempo. Piace a sorpresa in vantaggio contro la capolista

33′ Parisi pesca Rabbi che riesce a trovare il gol del vantaggio. 1-0 per i biancorossi!

20’Primo ammonito del match: giallo per Rabbi che in ripiegamento difensivo stende Voltan.

13′ Il Sudtirol va vicino al gol: il colpo di testa di Zaro finisce a lato

8′ Il Sudtirol fa la partita, ma per ora nessuna azione pericolosa

1′ Fischio d’inizio: al via il match al Garilli tra Piacenza e Sudtirol