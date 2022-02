“Il silenzio del popolo russo più eloquente di una condanna. Qui forte problema di liquidità”

Sulla crisi tra Russia ed Ucraina avevamo interpellato nei giorni scorsi Vittorio Torrembini, piacentino originario di Alseno e console onorario dell’Italia nelle regioni centrali russe, per una testimonianza diretta da chi vive e lavora da anni in quel Paese. Non potevamo sapere che, di lì di poche ore, sarebbe scattato l’attacco militare ordinato da Putin a cambiare tutti gli scenari. Abbiamo quindi nuovamente contattato Torrembini, che si trova a Mosca (nella foto sopra) e si occupa di rapporti imprenditoriali tra l’Italia e la Russa, per cercare di comprendere il clima che si respira oggi in Russia, tra conflitto e sanzioni occidentali.

L’invasione dell’Ucraina ha sorpreso tutti gli analisti internazionali e anche gli stessi russi, probabilmente. Come sta reagendo la popolazione all’aggressione a un popolo “fratello” e all’isolamento del paese?

Una parte della popolazione, quella più legata a parte del mondo della cultura e agli ambienti liberali, esprime pubblicamente la sua avversione alle operazioni militari. Mentre la stragrande maggioranza resta in silenzio, seppur profondamente preoccupata per le iniziative militari. Conoscendo la Russia, posso dire che il silenzio a volte è più eloquente di una condanna.

Le sanzioni disposte da Europa e Occidente, ancora prima di entrare in vigore hanno già avuto un contraccolpo pesante sull’economia russa, penso al crollo del rublo…Cosa pensano della guerra le istituzioni economiche russe?

Soprattutto il blocco degli attivi all’estero della Banca Centrale Russa (misura che in passato è stata applicata solo all’Iran, alla Siria e al Venezuela) sta creando un forte problema di liquidità, che si ribalta sui livelli di cambio di euro e dollaro Usa. Non sono certo che le autorità finanziarie russe avessero previsto tale misura. Vedremo nei prossimi giorni se le riserve auree della Banca Centrale saranno sufficienti per contenere il deficit di valuta. Tuttavia credo sia ancora presto per fare un bilancio reale sull’impatto che provocheranno le sanzioni europee e americane.

Cosa succede ora per le imprese italiane in Russia? Che contraccolpi ha la crisi sul tuo lavoro?

Per il momento prevale l’incredulità e lo sconforto di molti colleghi che sono da anni presenti in Russia. Tuttavia, se escludiamo una serie di aziende coinvolte nei settori sanzionati (alte tecnologie, Oil&gas e poche altre), le attività non dovrebbero subire particolari intoppi, se non quelli derivanti dal potere di acquisto del rublo che si svaluta fuori dalle normali regole e trends. Personalmente non posso certo dirmi tranquillo: vorrà dire che per un certo lasso di tempo dovrò tirare la cinghia e fare lunghi giri per tornare in Italia.