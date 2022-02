Il sindaco incontra la comunità ucraina “Spazi ed alloggi per chi arriverà dalla guerra”

Il tempo è poco e le necessità sono tante. Il conflitto in Est Europa, anche a Piacenza, sta facendo viaggiare veloce la macchina della solidarietà per portare aiuti al popolo ucraino.

Va in questa direzione l’incontro della mattinata del 28 febbraio tenutosi presso Palazzo Mercanti, sede del Comune di Piacenza, tra una delegazione di cittadini ucraini, soprattutto donne, residenti nella nostra città, e il sindaco Patrizia Barbieri, affiancato dall’assessore ai servizi sociali Federica Sgorbati.

Un’occasione non solo per manifestare vicinanza in un momento di grande dolore, ma anche per proporre soluzioni condivise di accoglienza e sostegno. “Stiamo lavorando per trovare gli spazi necessari per raccogliere tutto il materiale, medicinali e beni di prima necessità, che i piacentini stanno mettendo a disposizione per il popolo ucraino – ha spiegato il sindaco Barbieri -. Ma abbiamo necessità di confrontarci anche sul tema degli alloggi per i profughi, per cui ci sarà oggi pomeriggio un tavolo in Prefettura a tal proposito. Noi concretamente vogliamo creare un ponte tra il tema del welfare e della Protezione Civile: queste persone hanno necessità di trovare risposte ed un aiuto concreto che possiamo canalizzare solo nel momento in cui dialogano tutte le parti. Nel frattempo ciascuno di loro è portatore di tematiche che riguardano i minori, la salute, la povertà: tanti aspetti che conoscono meglio di chiunque altro. E’ necessario quindi mantenere un dialogo per individuare le azioni e le iniziative più efficaci. Non abbiamo molto tempo, da qui la necessità di avere un’interlocuzione diretta e costante”.

I prossimi passaggi riguardano l’individuazione di “un posto dove far trovare la comunità ucraina – ha aggiunto -, per dialogare ed affrontare problematiche dolorose, che riguardano anche le loro famiglie: molti hanno dei figli che stanno combattendo. Poi, dal punto di vista logistico, cercheremo di trovare quello spazio da dare loro per stoccare quella merce che stanno già raccogliendo da mandare in Ucraina. Insieme a loro, nei prossimi giorni, andremo ad individuare le prime necessità. Fermo restando che poi c’è da affrontare la ricognizione degli alloggi, la messa a disposizione per le famiglie, e da capire come aiutare i bambini che sono là negli orfanotrofi, figli di nessuno. Cerchiamo di farlo collaborando al massimo con le persone che vivono qui”.

“Piacenza – ha assicurato il primo cittadino – è pronta ad accoglierli fisicamente, sostenere chi fugge dalla guerra così come la comunità ucraina che è già qui e che fa tanto per noi. Stamattina sono già arrivate mail di piacentini che sono disponibili a trovare soluzioni per gli ucraini: si deve lavorare concretamente per queste persone”.

“Siamo molto contenti di questo incontro, il sindaco ha risposto a tutte le nostre domande – ha detto una delle donne della delegazione, Olga Hadzinska -. Ci sono tante proposte su cui stiamo lavorando per risolvere i problemi dei profughi: vogliamo creare un centro per ucraini dove stoccare le cose da portare per aiutare i nostri connazionali e dove trovarci per risolvere i nostri problemi. Un centro grande, con una chiesa, una scuola e una sala per riunioni. Abbiamo bisogno di spazi, dall’amministrazione abbiamo avuto un riscontro positivo. Riceviamo ogni giorno tantissime chiamate. Ci sono tanti ucraini che stanno per arrivare qui: questa settimana è molto importante, ogni giorno le cose cambiano”.

“E’ stato un incontro positivo, perché abbiamo potuto dare voce alle necessità reali delle persone” – ha aggiunto Alforova Tetyana, un’altra giovane donna della delegazione, in Italia dal 2006. Infermiera all’ospedale di Piacenza, come tanti ucraini, parte delle sue radici sono russe. “Alla fine però chi ci rimette sono i comuni cittadini – il suo commento amaro -, non i politici. Alla guerra non c’è rimedio, né al dolore dei feriti. La gente non sa dove dormire, i bambini sono al freddo. E’ un mondo in cui sinceramente non so se voglio più stare, per questo dobbiamo aiutarci e stare uniti. All’amministrazione di Piacenza abbiamo chiesto mezzi, spazi, la creazione di canali agevolati per permettere di accedere al sistema sanitario ai profughi ucraini, per dare aiuto sia fisico che psicologico. Noi diamo la nostra disponibilità per fare da interpreti per chi arriverà”.

LA NOTA DEL COMUNE DI PIACENZA – Le note dell’inno ucraino risuonano nella sala del Consiglio comunale al termine dell’incontro con la delegazione di cittadini residenti sul nostro territorio, di cui il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati hanno ascoltato questa mattina le testimonianze.

“Una riunione necessaria e urgente – spiega Patrizia Barbieri – non solo per rinnovare la solidarietà dell’intera comunità piacentina nei confronti del popolo ucraino e dei connazionali che vivono, da qui, la preoccupazione e l’ansia per i propri cari, ma per comprendere meglio le necessità prioritarie e organizzare concretamente tutte le modalità di aiuto possibili. Si è attivato, con questo primo momento di confronto, un canale di costante dialogo, che condivideremo con tutte le istituzioni e le realtà umanitarie coinvolte: dalla Prefettura alla Protezione Civile, dalla Curia alla Croce Rossa e Anpas all’Azienda Usl, per citarne solo alcune. Nell’immediato, però, c’è l’impegno dell’Amministrazione comunale nel dare risposte tempestive laddove possiamo intervenire direttamente”.

Innanzitutto, la richiesta di uno spazio in cui la comunità ucraina di Piacenza possa incontrarsi regolarmente per promuovere iniziative di supporto ai connazionali che non hanno potuto lasciare il Paese, così come alle donne, ai bambini e agli anziani che necessiteranno di accoglienza. “Stiamo lavorando per mettere a disposizione la sala della Partecipazione di via Taverna 39 per dare una prima risposta in questa fase emergenziale – conferma l’assessore Sgorbati – in attesa di definire, con il coordinamento della Prefettura, uno spazio da destinare allo stoccaggio degli aiuti materiali da inviare in Ucraina: dai medicinali e dispositivi per il soccorso (disinfettanti, bende antiemorragiche, cerotti per sutura, antidolorifici) a lenzuola e coperte, dagli alimenti al vestiario”.

In attesa che venga comunicato un conto corrente univoco su cui far confluire donazioni e contributi economici, l’incontro odierno è stato occasione per stabilire i contatti e rilevare i bisogni emergenti. Dall’attivazione di canali di sostegno medico e psicologico dedicati ai profughi, all’attività di traduzione dei foglietti illustrativi dei farmaci dall’italiano in altre lingue, per garantirne il transito alla frontiera; dalla destinazione di centri di prima accoglienza all’individuazione di abitazioni, senza dimenticare – in una prospettiva più a lungo termine ma altrettanto importante – la strutturazione di percorsi educativi e di istruzione per i più piccoli.

“Nella bandiera che abbiamo retto insieme, ascoltando le note del loro inno – sottolineano Patrizia Barbieri e Federica Sgorbati – c’è l’abbraccio tra le nostre comunità e la volontà comune di riaffermare il valore della pace. Abbiamo voluto dire, alle persone coraggiose e forti che abbiamo incontrato questa mattina, che Piacenza c’è e non resterà indifferente”.