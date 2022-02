Taglio del nastro sabato 5 febbraio per la mostra di Luigi Ferrari “Il viaggio”, ospitata al Centro il Samaritano (Via Giordani, 12 – Piacenza) per iniziativa di Caritas e Amnesty International Piacenza.

Una mostra di incisioni che non chiede solo di partecipare con lo sguardo, ma di lasciarsi coinvolgere con stimoli visivi, letture e spunti per entrare in profondità nel fenomeno migratorio rivivendone le tappe.

Foto 2 di 2



La mostra “Il viaggio” è visitabile gratuitamente fino al 5 marzo, ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo all’indirizzo email ilviaggio.caritaspc@gmail.com . Per l’accesso occorre il “Super Green Pass”.