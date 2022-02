Impianto di recupero prodotti assorbenti, Piacenza boccia il progetto

Impianto di recupero prodotti assorbenti per la persona, Piacenza dice no al progetto. La proposta è stata discussa durante l’ultima seduta del consiglio provinciale di Atersir, presieduta dal sindaco Franco Albertini (Alta Valtidone). Sul tavolo la proposta di candidare ai fondi Pnrr la realizzazione di questo innovativo impianto – ne esistono pochissimi in Italia – a servizio dei bacini d’ambito di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, per un totale di 650mila abitanti.

L’impianto, realizzato da Iren all’interno del polo ambientale integrato di Parma, avrebbe una potenzialità di 5mila tonnellate, consentendo il recupero del 30% (plastica e cellulosa) rispetto al materiale conferito. L’investimento necessario ammonta a 12 milioni di euro, coperti per 10 milioni da finanziamenti Pnrr mentre la quota restante di 2 milioni sarebbe a carico dei Comuni, con un aumento di costi in bolletta pari a 4,7 euro a persona. Ed è proprio questa, forse, la principale motivazione del ‘no’ espresso dalla maggioranza dei sindaci del Piacentino, evidentemente poco propensi anche solo a prospettare un aumento delle tariffe per i cittadini, in un momento in cui i rincari delle spese per le utenze stanno creando non poche difficoltà. Timori accentuati anche dal giudizio negativo alla proposta espressa dai colleghi di Reggio Emilia, mentre gli amministratori di Parma si sono detti a favore.

Positivo invece il parere espresso dai sindaco di Calendasco e Sarmato, Filippo Zangrandi e Claudia Ferrari, sostenitori della valenza innovativa e rispettosa dell’ambiente di questo progetto.