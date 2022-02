In Cattolica gli Open Day dello sport a Piacenza

EDUCatt avvia anche nella sede di Piacenza la collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (CSI) per animare gli impianti sportivi, appena rinnovati, con attività e proposte a disposizione della Comunità universitaria e dell’intero territorio grazie un’offerta completa che prevede anche possibilità di ristorazione e alloggio.

Per promuovere la struttura e consolidare l’accordo tra la Fondazione e l’organizzazione sportiva, il CSI Piacenza nel mese di febbraio organizza quattro giornate all’insegna dello sport non competitivo, per dare la possibilità al pubblico di provare gratuitamente la pratica di alcune discipline nei luoghi del progetto Sport InCampus di EDUCatt: martedì 22 febbraio, dalle ore 19, si terrà un corso di Aerobica, mercoledì 23 febbraio, dalle ore 19 una prova di Judo, giovedì 24 febbraio, dalle ore 19 un allenamento ginnastica dinamica militare e chiude sabato 26 febbraio, dalle ore 14:30 un pomeriggio di difesa personale.

I corsi sono gratuiti e aperti a tutti (l’accesso è consentito solo con Green pass rafforzato).

La partnership – che si aggiunge a quella già in corso a Roma e che negli anni ha prodotto ottimi risultati – si è resa possibile proprio grazie alla condivisione dei valori e della visione tra i due Enti: educazione, divertimento, amicizia, socialità e inclusione sono le parole chiave che fanno dello sport un’occasione di crescita umana e personale, parte integrante dell’offerta formativa che EDUCatt ha sempre interpretato nei servizi di supporto al progetto dell’Università Cattolica.

Il progetto dell’Ente per il diritto allo studio “EDUCatt Sport InCampus” nasce con la volontà di offrire servizi dedicati all’attività fisica, con un’ampia scelta di discipline e di proposte, dall’affitto degli spazi alla possibilità di far parte di una squadra: a Piacenza la collaborazione con il CSI ha già visto la costituzione di una squadra di calcio a 5 maschile – ora alle prese con il campionato agonistico – e si prepara ad ampliare l’offerta di attività sportive.

Per info e iscrizioni: CSI Piacenza tel.335447701 | e-mail segreteria@csipiacenza.it