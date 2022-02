“In una settimana 19 decessi, soltanto uno era vaccinato con tre dosi”

Nella sua relazione sullo stato della pandemia in provincia di Piacenza, il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino ha fatto notare il dato relativo ai decessi nell’ultima settimana: “In aumento, sono stati 19, ma sappiamo bene che questa curva incomincerà a calare solo tra qualche settimana. Voglio tuttavia sottolineare che di questi 19 deceduti, solo uno aveva completato il ciclo vaccinale con le tre dosi. Si tratta di una persona di 91 anni, che aveva anche altri problemi. Tutti gli altri o non erano vaccinati o non avevano completato il ciclo, e le uniche due persone sotto i 70 anni che purtroppo sono mancate la settimana scorsa, di 61 e 65 anni, non erano vaccinate”.