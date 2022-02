Inchiesta corruzione, Barbieri “Amministrazione estranea ai fatti, guardate le carte”

Inchiesta corruzione, il sindaco Patrizia Barbieri ribadisce in consiglio comunale la propria posizione. “Amministrazione estranea ai fatti, guardate le carte” ha detto, in risposta alle richieste di dimissioni di tutto il consiglio comunale, espresse dai consiglieri comunali Stefano Cugini (gruppo misto), Luigi Rabuffi (Pc in Comune) e Sergio Dagnino (M5s), che al di fuori di palazzo Mercanti si riconoscono in Alternativa per Piacenza.

Quella di lunedì 21 febbraio è stata la prima seduta di consiglio comunale dopo l’inchiesta che ha sconvolto il mondo della politica piacentina, e si è aperta con la presa d’atto delle dimissioni dell’assessore all’urbanistica Erika Opizzi, indagata così come il parlamentare di FdI Tommaso Foti. “Credo sia necessaria un’assunzione di responsabilità collettiva – ha affermato il consigliere Cugini -, la mia richiesta di dimissioni non vuole essere un attacco a una parte politica, ma la risposta da dare ai cittadini che, al di fuori, vedono che qualcosa non ha funzionato”. “Il 25 giugno 2019 abbiamo assistito all’arresto del presidente del consiglio comunale. Un colpo durissimo, non solo per il suo partito – ha ricordato Rabuffi – ma anche per chi non lo ha votato, per la città tutta. Il sindaco allora espresse il suo dolore, belle parole e bei principi ma quali i fatti messi in pratica? All’opposizione venne negata la presidenza della commissione sulla legalità”. Diversa la posizione di Antonio Levoni (Liberali): “In merito all’inchiesta della Procura, non è stato provato alcunché. Allora perché il sindaco dovrebbe dimettersi? Perché sfruttare le difficoltà altrui per avere un vantaggio personale? Per me quello di oggi è un problema umano dell’ex assessore Opizzi. Una persona capace, cordiale, disponibile. Facciamo il nostro dovere e non andiamo oltre”.

“Non capisco di cosa stiamo discutendo se non dell’inizio di una campagna elettorale, in cui qualcuno perdendo di vista la realtà e sta cercando di mistificarla – le parole del capogruppo di Liberi, Massimo Trespidi -. Stiamo parlando di una persona che si è dimessa, mentre si trascura di parlare di chi è in carcere (agli arresti sono finiti tre sindaci riconducibili al centrosinistra, ndr). Se io mi mettessi sul vostro stesso piano, dovrei iniziare una litania. Qui c’è una persona che si è dimessa perché indagata. La vicenda Caruso non c’entra nulla con questa vicenda: è invece in questo modo che l’antipolitica entra nelle stanze della politica. Questo consiglio comunale non ha alcun motivo per dimettersi, non ha nessuna responsabilità. Altrimenti si lascia intendere che abbia responsabilità, e io dico no a questo sciacallaggio politico”. “Non siamo sciacalli, né propogatori di menzogne – la replica di Cugini -. La nostra richiesta di dimissioni aveva un significato simbolico, per dare l’avvio a un nuovo percorso politico”.

“Qui siamo tutti garantisti, lo sono anche io” dice il consigliere del gruppo misto Michele Giardino, nell’esprimere però anche il suo disagio rispetto ad alcune delle intercettazioni riportate dalla stampa. “Tutti noi, in questi anni, siamo stati contattati da chi aveva un’idea, un progetto, e ci siamo magari adoperati per aiutarli. Ecco, io credo però che l’amministratore si debba fermare e non continuare ad incontrare” chi abbia proposte da portare avanti, “perchè sono gli uffici che devono dare una risposta. Così non ci saranno telefonate ridanciane” chiosa il consigliere, concordando sull’inutilità di sciogliere il consiglio comunale. Il capogruppo del Pd, Christian Fiazza ribadisce i concetti di garantismo, empatia, e presunzione di innocenza. “Mi rifaccio alle parole della procuratrice Pradella: siamo davanti a un sistema di corruzione che si è svolto al di fuori dei partiti ed era volto all’arricchimento personale – ha detto – Questo non fa venire meno, però “la responsabilità di vigilanza della politica”.

Filippo Bertolini, capogruppo di FdI, accusa “Qui si butta fumo negli occhi, si confondono le cose. Prima di parlare, sarebbe opportuno documentarsi, perché atrimenti si va a diffamare delle persone. La nostra vicinanza umana va in primis all’assessore Opizzi, il nostro auspicio è che venga tutto chiarito al più presto”. “Non necessariamente chi parla cerca visibilità – interviene Sergio Dagnino (M5s) -, ma davanti a quanto è successo dobbiamo andare avanti come se non fosse successo niente? Questa indagine è trasversale, ha colpito tanto da una parte come dall’altra, mostrando un cartellino giallo alla politica. Un conto è fare i Torquemada della situazione e un conto è fare finta di niente. La politica deve crescere, diventando politica di qualità, ognuno di noi farsi promotore di questo”.

A chiudere la discussione l’intervento del sindaco Barbieri: “Ho sentito interventi ragionevoli e altri da rispedire al mittente. Ribadisco che, sulla scorta di questa indagine, non trovo giusto giudizio negativo sulla città. Qui c’è tanta operosità, io sono orgogliosa della comunità piacentina, generalizzare non va mai bene. Ho massimo rispetto del lavoro della magistratura, quello della legalità è un mondo che ho scelto nella mia professione di avvocato e per di più mio marito è magistrato…In merito alla richiesta di dimissioni, ripeto che questa amministrazione non c’entrava nulla ieri e non c’entra nulla oggi, ed è un vanto per questa amministrazione. In questo Comune non c’è spazio per nulla. Leggo poi quello che viene riportato dai giornali: su la Verza non c’è una pratica aperta. Per etica e per empatia le cose vanno sempre verificate e controllate, quindi andiamo a vedere gli atti che ci sono”. Il sindaco chiude esprimendo la propria vicinanza umana a Erika Opizzi. “Dal punto di vista personale mi ha profondamente addolorato, una ragazza giovane che ha sempre cercato di fare tutto il possibile, vederla così come l’ho vista”.