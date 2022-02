Inchiesta corruzione, iniziati in Tribunale gli interrogatori di garanzia

Inchiesta sulla corruzione della Procura della Repubblica di Piacenza, che ha portato all’arresto dei sindaci di Cerignale, Corte Brugnatella e Bobbio nei giorni scorsi: lunedì 14 febbraio, in mattinata, sono iniziati gli interrogatori di garanzia di alcuni degli accusati in Tribunale. Sono stati sentiti i due imprenditori finiti in carcere, Nunzio Susino, difeso dall’avvocato Paolo Fiori, e Maurizio Ridella, difeso dagli avvocati Francesco Centonze e Giovanni Miozzari del foro di Milano. Sia Susino che Ridella si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Nella mattinata di domani, 15 febbraio, dovrebbero invece essere sentiti Mauro Guarnieri e Massimo Castelli, ex sindaco di Corte Brugnatella e Cerignale, al momento alle Novate.

Nella mattinata di giovedì 10 febbraio la maxi operazione dei carabinieri e della Procura ha scosso la comunità piacentina, con perquisizioni nei Comuni dell’Alta Valtrebbia, da Travo a Zerba, a Ferriere, così come nella sede della Provincia e del Comune di Piacenza, oltre che nelle abitazioni e uffici di 34 tra amministratori, imprenditori, tecnici comunali e imprese. Undici gli arresti: le accuse a carico delle persone in custodia cautelare sono a vario titolo di associazione per delinquere, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e della libertà del procedimento di scelta del contraente, frode nelle pubbliche forniture, falso materiale e falso ideologico commesso dal Pubblico Ufficiale, truffa e voto di scambio.

Sono state eseguite 4 custodie cautelari in carcere, 7 custodie cautelari agli arresti domiciliari, un divieto di dimora, 2 commissariamenti giudiziari d’azienda e 1 misura interdittiva del divieto di contrarre con la p.a. nei confronti di una società.