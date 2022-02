Incidente a San Rocco al Porto, coinvolte tre auto. Teatro dello scontro la via Emilia, all’ingresso del paese, nel tardo pomeriggio del 23 febbraio. Resta ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente: secondo le ricostruzioni le prime due auto si sarebbero scontrate frontalmente, e nello scontro è stata poi coinvolto un terzo mezzo.

Ferite le tre persone a bordo delle prime due auto, un uomo di 47 anni e due donne di 30 e 35 anni. Le condizioni dei feriti, trasportati all’ospedale di Piacenza, sono serie, ma non gravi. L’uomo a bordo dell’auto coinvolta successivamente nello scontro ha invece rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza, due ambulanze di Areu da Codogno e l’auto medica del 118 del Pronto Soccorso di Piacenza. I vigili del fuoco di Piacenza e di Casalpusterlengo sono intervenuti per mettere in sicurezza la scena dell’incidente. Sul posto anche l’elisoccorso notturno decollato da Bresso (Milano), anche se il suo intervento alla fine non è risultato necessario viste le condizioni dei feriti.