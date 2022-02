Incidente di sabato notte a Podenzano, morto il giovane di 30 anni ferito nello scontro

Incidente di sabato 12 febbraio a Podenzano, morto il giovane di 30 anni rimasto ferito nello scontro. Troppo gravi le lesioni riportate: il 30enne era stato trasportato in elisoccorso al Maggiore di Parma e fin da subito le sue condizioni erano apparse disperate. Era a bordo di una Golf, che secondo una prima ricostruzione sarebbe stata travolta da una Bmw: il tragico schianto è avvenuto nel centro di Podenzano, nei pressi dell’incrocio con la strada per San Giorgio, poco dopo la mezzanotte del 12 febbraio.

L’INCIDENTE – Altri quattro i giovani coinvolti nell’incidente, alcuni dei quali rimasti incastrati all’interno delle vetture: un ragazzo di 20 anni e tre ragazze, una 20enne e due diciottenni. Lo scontro è stato molto violento, tanto che uno dei mezzi, la Bmw, si è ribaltato, mentre la Golf investita frontalmente ha perso il motore per strada: le auto hanno terminato la propria corsa ad alcuni metri di distanza l’una dall’altra. Altri mezzi posteggiati sono stati danneggiati dall’impatto. La violenza dell’urto ha richiamato diverse persone a bordo strada. Sul posto i soccorsi del 118 con diverse ambulanze e auto mediche, insieme ai vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e la viabilità: la strada è rimasta completamente bloccata per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza. Da Bologna è giunto l’elisoccorso notturno per il trasporto dei due feriti più gravi, una ragazza e l’uomo di 30 anni, trasferiti al Maggiore di Parma.

Per comprendere la dinamica dell’incidente sono stati acquisiti alcuni filmati delle videocamere di sorveglianza.