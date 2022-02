Incidente sulla Statale 45, tamponamento tra tre mezzi

Incidente a Quarto (Piacenza) lungo la Statale 45 intorno alle 11 di lunedì 7 febbraio.

Coinvolti nello scontro- un tamponamento – un’auto, un furgone e un mezzo pesante: non si registrano feriti gravi. Sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il traffico è andato in tilt in entrambe le direzioni