“Incuria e rami pericolosi in via dei Bazachi, necessario intervenire”

Le condizioni di via dei Bazachi a Piacenza sono al centro di una segnalazione di un lettore che ha contattato la nostra redazione: “Spesso – spiega – mi reco a fare un po’ di attività motoria nelle strade fra Sant’Antonio e Borgotrebbia, passando spesso in via dei Bazachi, in particolare nel tratto che costeggia il “Canale della fame”: purtroppo in questa porzione di strada, non è mai stata effettuato sfalcio dell’erba almeno da inizio 2021 (tranne un breve tratto di cui si occupa volontariamente un agricoltore al rientro nella sua cascina).

“Tale mancanza di manutenzione ha permesso la crescita di spinose robinie (acacie) che protendono pericolosamente i rami sulla sede stradale (nelle foto). Chiedo un intervento per per l’eliminazione di tale inconveniente e per una radicale pulizia del bordo stradale.

Foto 2 di 2



Se volete segnalare situazioni di degrado e trascuratezza inviate mail e foto a redazione@piacenzasera.it