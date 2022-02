Infermiera arrestata, Cisl “Non si perda fiducia nel sistema sanitario”

“La CISL Funzione Pubblica di Parma-Piacenza, dopo aver appreso dagli organi di stampa fatti – che se accertati – risulterebbero di una gravità inaudita , intende promuovere una riflessione più ampia e profonda, su quello che sono il ruolo, la professionalità e lo spirito di sacrificio che tutti gli infermieri ed i professionisti sanitari stanno mettendo in campo incessantemente da due anni a questa parte, nella lotta contro la pandemia”. Così, in una nota, il sindacato interviene sull’inchiesta della Procura della Repubblica di Piacenza che ha portato all’arresto di un’infermiera professionale dipendente Ausl e di un suo collaboratore, per aver “venduto” per soldi false vaccinazioni e falsi tamponi a persone che volevano ottenere il green pass.

“Quotidianamente – continua la nota – il personale del Servizio Sanitario opera avendo come unico faro il bene della comunità e la salute delle persone, realizzando un servizio di inestimabile valore e qualità, anche a costo di mettere in secondo piano i propri legittimi bisogni: ecco perché fatti sconcertanti come quello che è ribaltato alla cronaca, producono danni a tutto tondo, anche rispetto alla immagine degli infermieri e alla fiducia che in essi viene riposta. Per questo motivo la CISL Funzione Pubblica Parma-Piacenza seguirà con attenzione le evoluzioni della vicenda, ponendo massima fiducia nel lavoro della magistratura, stigmatizzando una condotta che laddove venisse confermata deve essere gestita con estremo rigore, ma invitando tutti a non cadere nella trappola della perdita di fiducia nel sistema sanitario e nei lavoratori che quotidianamente garantiscono la salute di tutti e che rappresentiamo con grande orgoglio”.