Infortunio sul lavoro, interviene l’elisoccorso: 44enne trasportato a Parma

E’ intervenuta anche l’eliambulanza nel pomeriggio del 17 febbraio per soccorrere un uomo di 44 anni rimasto ferito a seguito di un infortunio sul lavoro. Il fatto è accaduto in un’azienda nella zona industriale di Ponte Trebbia, nel territorio del Comune di Calendasco (Piacenza).

Secondo una prima ricostruzione – ma la dinamica di quanto accaduto è in corso di accertamento – l’operaio sarebbe stato travolto da alcune lastre di metallo, procurandosi vari traumi. Soccorso dai sanitari, sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e l’auto medica del 118, una volta stabilizzato è stato affidato all’équipe medica dell’elisoccorso e trasportato in volo all’ospedale Maggiore di Parma in codice giallo. Sul luogo dell’incidente i carabinieri di San Nicolò e Castel San Giovanni per gli accertamenti del caso.