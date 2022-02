“Ingegné io ci devo dargli un piccolo pensierino” L’ombra degli appalti pilotati anche in Provincia

Non solo l’alta Val Trebbia. Secondo le indagini della Procura della Repubblica di Piacenza, la rete degli appalti pilotati che ha portato all’arresto di undici persone – tra le quali i sindaci di Bobbio, Roberto Pasquali (ai domiciliari), di Corte Brugnatella Mauro Guarnieri e Massimo Castelli, primo cittadino di Cerignale – tocca anche la pianura e il tessuto cittadino.

A tirare le fila del sistema illecito sempre l’imprenditore edile Nunzio Susino, il quale avrebbe esteso i suoi legami anche all’amministrazione provinciale, stabilendo – nel corso del 2019 – un contatto diretto con il direttore del Servizio Edilizia della Provincia di Piacenza, Stefano Pozzoli, attualmente agli arresti domiciliari.

Al centro delle indagini due assegnazioni illecite di appalti, entrambe per lavori alla scuola superiore “Raineri Marcora” di Piacenza. La prima – la più consistente – riguarda l’intervento realizzato per il rifacimento della copertura della palestra dell’istituto. Dalle intercettazioni risulterebbe come tra, aprile e giugno 2019, Pozzoli avrebbe agevolato l’imprenditore nell’aggiudicazione di un appalto dell’importo di 95mila 124 euro, permettendogli di formulare un’offerta di ribasso dell’1%. Affidamento che, secondo gli inquirenti, sarebbe avvenuto mediante atti fraudolenti posti in essere dal rappresentante della Stazione Appaltante in accordo con Susino.

Poco dopo, il Servizio Edilizia della Provincia avrebbe quindi affidato alla società “Altavaltrebbia” di Susino un’ulteriore opera pubblica, questa volta in affidamento diretto, poiché l’importo dell’appalto – di circa 23mila euro – rientrava sotto soglia comunitaria.

IL PRIMO CONTATTO – I due sarebbero stati messi in contatto da un’imprenditrice edile, e si sarebbero incontrati per la prima volta nella primavera del 2019 negli uffici dell’amministrazione provinciale, in via Garibaldi. Dopo quel primo incontro, le intercettazioni rivelano di un sms sospetto inviato da Susino a Pozzoli, recante solamente l’indirizzo mail di una ditta edile piacentina. Secondo la Procura, si sarebbe trattato di un’impresa compiacente che – su richiesta di Pozzoli – Susino avrebbe contattato perché funzionale ad una finta gara per l’assegnazione dei lavori al Marcora.

Nel giugno del 2019, il Servizio Edilizia della Provincia pubblica quindi la determina con l’assegnazione dei lavori del primo appalto all'”Altavaltrebbia”: nonostante ufficialmente fossero state invitate tre imprese, gli atti evidenziano come quella di Susino sia stata l’unica offerta. In questo senso, la Procura evidenzia come si possa sin d’ora ipotizzare che quanto meno una delle due partecipanti dovrebbe risultare proprio l’impresa edile segnalata tramite sms da Susino a Pozzoli.

Il rapporto privilegiato tra i due sarebbe confermato da diverse intercettazioni. In primis col sindaco di Cerignale Massimo Castelli, a cui Susino, con riferimento all’appalto da circa 100mila euro per la scuola piacentina, in un colloquio avrebbe detto “l’ingegner Pozzoli è stato bravo con noi!“.

E poi, parlando con il socio Massimo Campo: “E’ giusto che uno gli debba portare qualche regalino buono (a Pozzoli, ndr)…perché lo abbiamo preso con l’1% (l’appalto, ndr)“.

QUEI 3MILA EURO MESSI PER “FARE BELLA FIGURA” – A confermare la nascita di un sodalizio tra l’imprenditore e il dipendente della Provincia sarebbe un ulteriore dettaglio, legato sempre ai lavori alla palestra del Marcora. Secondo le intercettazioni, infatti, Susino avrebbe messo di “tasca propria” circa tremila euro per un intervento all’impianto elettrico dell’edificio non coperto dall’importo dell’appalto. Un gesto che sarebbe stato compiuto “per fare bella figura” con Pozzoli e, secondo gli inquirenti, “acquisire dei crediti nei confronti dell’ente appaltatore”.

Peraltro, la cifra messa da Susino nei lavori alla palestra sarebbe stata poi restituita nel successivo appalto concesso dalla Provincia, soltanto un mese dopo, per via diretta all’impresa “Altavaltrebbia” e riguardante un intervento da circa 23mila “per l’ottimizzazione dell’utilizzo delle acque meteoriche“.

“Siffatto affidamento – spiega la Procura – sarà corrisposto anche in virtù del debito acquisito dai rappresentanti della Stazione Appaltante nei confronti di Susino, al quale sarà retribuito mediante artifizi evidentemente consistiti nel falsare le voci di capitolato, l’importo di tremila euro in eccedenza rispetto ai reali computi economici”.

Ipotesi che risulterebbe confermata da un intercettazione telefonica tra Loredana Zilioli, geometra della Provincia, attualmente sospesa dall’esercizio del pubblico ufficio, e Susino. Nella telefonata, Zilioli, oltre a confermare l’importo accordato per i lavori – che poi verrà aumentato di circa un migliaio di euro altre due volte – affermerebbe che con l’affidamento “chiudiamo anche coi 3000 famosi“.

Il 21 novembre, il servizio edilizia avrebbe poi ufficialmente affidato alla “Altavaltrebbia” i lavori per l’intervento per un importo complessivo di circa 24mila e 500 euro. Secondo le indagini, però, le intercettazioni registrate nel corso delle settimane precedenti dimostrerebbero come in realtà non ci sarebbe mai stata alcuna trattativa diretta tra committente ed appaltatore, posto che i prezzi e le relative voci dei computi sono stati indicati dalla Stazione Appaltante in base ai fondi di volta in volta disponibili e non dal privato offerente”.

L’INCONTRO E IL “PENSIERINO” – Le indagini, a questo punto, raccontano di un incontro tra Pozzoli e Susino. In quest’occasione, secondo le intercettazioni, sarebbe avvenuta la consegna del famoso “regalino” – ovvero una busta contenente denaro “di entità certamente non trascurabile” – di cui Susino aveva parlato più volte e finalizzato a sdebitarsi dell’assegnazione degli appalti e, molto probabilmente, all’apertura di una canale privilegiato per accordi futuri.

Con la scusa di discutere della misura di un tubo relativa ai lavori presso il “Raineri Marcora”, Susino contatta Pozzoli al telefono per un incontro, avvenuto ai primi di dicembre del 2019 nei pressi dell’ente provinciale, prima in un bar e poi in un vicolo adiacente. Questo un estratto delle intercettazioni dell’incontro.

Susino: “Ingegné io ci devo dargli un piccolo pensierino…e…non so se farcelo la… telecamere, cose…io”.

Pozzoli: “no no…troppo…io se lo prendo…

Susino: “so lo prenda questo pensierino…

Pozzoli: andiamo…

Susino: così guardo un attimo

Pozzoli: andiamo magari a mangiare una pizza…

Susino: Si tenga questo pensierino ce lo volevo…stia tranquillo!… diciamo i prezzi sono quelli lì se è tutto a posto…

Pozzoli: no ma tienili…

Susino: stai tranquillo…ma! stai scherzando?

Pozzoli: “…Allora è meglio che li metto da parte!”.

A confermare l’ipotesi che Susino avrebbe passato una “mazzetta” a Pozzoli, altre due intercettazioni. Una col socio Massimo Campo, l’altra col sindaco di Corte Brugnatella Guarnieri, anche lui tra gli arrestati nell’operazione sugli appalti illeciti.

A Guarnieri Susino racconterebbe dell’episodio e di come temesse inizialmente una possibile denuncia da parte di Pozzoli, per poi aggiungere invece che – una volta consegnata la “mazzetta – si fosse reso conto che in realtà il dipendente della Provincia se l’aspettasse. “...Allora – si legge nelle intercettazioni – io nel frattempo che facevo la strada mi sono preparato della documentazione e sono andato con un fascicolo con della documentazione perché dico è probabile che questo mi denuncia!!… Prendo la documentazione dell’appalto…mi metto la bustina in tasca, tutta chiusa sigillata tutta bella pinzata…dico non vorrei che questo magari arrivo li c’è qualcuno dietro che dice….”

Guarnieri a questo punto gli risponderebbe che, in questo modo, l’imprenditore si sarebbe “aperto una breccia“.

Ma la conversazione che per gli inquirenti dirimerebbe ogni dubbio sul compenso illecito fornito da Susino a Pozzoli è quella avuta il 4 dicembre 2019 con il socio Massimo Campo. Secondo la Procura, Susino, infatti, parlando dei lavori del secondo appalto al Marcora, lo informerebbe contestualmente di aver ceduto dei soldi a Pozzoli, il quale nella circostanza gli avrebbe chiesto inoltre di non eseguire lavori fuori computo. “Siccome – l’estratto dell’intercettazione – quando gli ho portato i soldi a quello… A Pozzoli…mi ha detto “non fate cose in più dovete starci dentro…”