Dopo una domenica uggiosa, l’inizio di settimana nel piacentino sarà all’insegna del tempo stabile con temperature massime in rialzo. Sia lunedì 7 che martedì 8 febbraio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, anche se con possibili locali foschie o banchi di nebbia in pianura nelle prime ore della giornata. Lunedì temperature minime del mattino intorno ai 3 gradi, massime pomeridiane comprese tra 7° sui rilievi e 13° in pianura; martedì minime comprese tra -1° sui rilievi e 0° in pianura, massime tra 9° sui rilievi e 12° in pianura.

La presenza di un campo di alta pressione – le previsioni di Arpae – garantirà condizioni di tempo stabile anche nei giorni successivi, con prevalenza di cielo sereno ma con progressivo aumento della probabilità di foschie e nebbie nella notte e al primo mattino sulle zone di pianura. Successivamente l’indebolimento del campo barico determinerà un aumento della nuvolosità con possibilità di qualche precipitazione. Le temperature tenderanno ad aumentare nei valori minimi, mentre le massime tenderanno a calare a termine periodo.