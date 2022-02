La 6 Giorni delle Rose 2022 cambia data: si correrà dall’1 al 6 agosto

Cambio di data per la 6 Giorni delle Rose 2022: la manifestazione internazionale di ciclismo su pista al Velodromo di Fiorenzuola si terrà dall’1 al 6 agosto, e non un mese prima, com’era stata originariamente calendarizzata. La nascita di una nuova prova della Coppa delle Nazioni di ciclismo su pista ha reso inevitabile lo spostamento della gara fiorenzuolana di classe 1 Uci, da diversi anni punto di riferimento mondiale per molti campioni e campionesse.

Un’edizione speciale, la venticinquesima, che il 4 agosto celebrerà l’anniversario della nascita della 6 Giorni stessa, ma anche l’oro olimpico vinto a Los Angeles 1932 dal ciclista Attilio Pavesi (a cui il Velodromo è dedicato) e pure l’oro a cinque cerchi conquistato il 4 agosto 2021 dal quartetto Azzurro nell’inseguimento a squadre di Tokyo.