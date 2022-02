La campagna di vaccinazione segna il passo, solo 28% degli under 11 è vaccinato. Sono i dati presentati dal direttore sanitario dell’Ausl di Piacenza, Guido Pedrazzini. “Al momento stiamo somministrando meno di 2mila vaccini al giorno, ma siamo in grado di farne anche tremila” – ha detto. E’ vero che la copertura della popolazione è ormai da tempo salda all’89%, ma restano ancora da raggiungere le fasce d’età più o meno giovani per la terza dose, dove la percentuale di adesione è al 51% per i piacentini tra i 30 – 39 anni, così come del 49% tra i 29 e i 20 anni.

E’ ancora molto bassa la partecipazione alla campagna vaccinale per i bambini più piccoli, tra gli 11 e i 5 anni. “Ci stiamo attivando non solo con sedute ad hoc senza prenotazione, ma anche con un servizio di chiamata attiva, per sollecitare la famiglie all’adesione”.