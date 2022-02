La Caypso di nuovo ai vertici del nuoto pinnato: 20 medaglie e due record agli Italiani

La piacentina Calypso non è più una sorpresa, ma una certezza nel panorama nazionale: una piccola realtà che è riuscita ad imporsi nella classifica a squadre maschile dei campionati Italiani di nuoto pinnato, conquistando ben 20 medaglie – 11 d’oro, 2 d’argento e 7 di bronzo – e facendo registrare due record Italiani in altrettante staffette.

“Siamo una piccolissima squadra, ma con un alto concentrato di qualità tecniche e umane, un gruppo di ragazzi fantastico che sa lavorare duro ed esprimersi ottenendo grandi risultati. Non ci poniamo limiti ma sono sicuro che lavorando sodo potremo toglierci tante soddisfazioni ed i ragazzi avranno la possibilità di crescere sempre più – commenta il responsabile tecnico Umberto Raimondi -. Il nostro segreto è il gruppo in uno sport individuale, il fair play e l’empatia che si è creata”.

A Lignano Sabbiadoro si sono svolte 4 sessioni di gare in 2 giorni con 44 società presenti, circa 1500 atleti gara e 120 staffette: i risultati dei ragazzi piacentini sono stati esaltanti. Sebastiano Rossi, ha dominato i 50 monopinna e 50 apnea, giungendo terzo nei 100 2° categoria; Henry Basha, ha trionfato nei 50, 100 e 400 monopinna conquistando il bronzo nei 50 pinne 1° categoria, mentre nei 200 è stato squalificato per partenza anticipata dopo aver toccato le piastre per primo. Leon Barattieri si è messo al collo 4 medaglie d’oro individuali arrivando primo nei 50, 100, 200 e 400 pinne 2° categoria. Francesco Losi è giunto secondo nei 50 monopinna e 50 apnea 2° categoria dietro al compagno di squadra Rossi. Marta Irsonti ha conquistato la medaglia di bronzo nei 400 pinne 2° categoria.

La Calypso ha inoltre piazzato sul podio tutte e 6 le staffette schierate, facendo registrare 2 record Italiani con la staffetta maschile di 2° categoria monopinna, composta da Henry Basha, Riccardo Fulgoni, Sebastiano Rossi e Alessandro Vedovelli, e con la staffetta 2 pinne e 2 monopinna 2° categoria maschile con Sebastiano Rossi, Francesco Losi, Leon Barattieri e Alessandro Vedovelli. Medaglia di bronzo, invece, per le altre quattro staffette: monopinna femminile 2° categoria (Christel Chiapponi, Matilde Grana, Ginevra Granelli e Marta Irsonti); mista monopinna/pinne femminile senior (Alice Ferri, Sofia Borreri, Sofia Masarati e Marta Irsonti), pinne 3° categoria maschile (Leon Barattieri, Luca Bonelli, Nicolò Fantoni, Alessandro Vedovelli) e pinne senior (Andrea Rancati, Enrico Zangrandi, Kevin Guglielmetti e Mattia Bazzoni). Hanno gareggiato individualmente, migliorando i personali e contribuendo al risultato di squadra, anche Bice Cavallini e Giulia Gelmini.

“Ci terrei a sottolineare, che le prestazioni di tutti i ragazzi sono state superlative, dai più piccoli fino ai veterani della squadra che hanno migliorato i personali – conclude Raimondi -. Da ricordare che alla manifestazione non ha potuto partecipare Marco Pietralunga uno dei nostri migliori atleti. Fra tre settimane saremo impegnati agli assoluti e a fine mese porteremo alcuni ragazzi a gareggiare in coppa del mondo. Vorrei ringraziare i miei collaboratori Laura Galli, Jonathan Alario ed i nostri sostenitori”.