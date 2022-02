La Conad Alsenese cerca il riscatto a Forlì “Servirà una prova di carattere”

Reagire dopo due netti ko casalinghi che hanno peggiorato la classifica. In B1 femminile, la Conad Alsenese cerca di rialzarsi dopo i passi falsi interni contro Cesena e Garlasco (doppio 0-3) e lo fa affrontando la difficile trasferta di domani (sabato) a Forlì al cospetto della Bleuline terza forza del campionato (inizio alle 17,30).L a sconfitta di mercoledì nel recupero contro le pavesi ha fatto scendere le gialloblù piacentine in zona rossa al quart’ultimo posto, pagando una prova incolore. A guardare avanti è la centrale Eleonora Fava, che in questi ultimi turni sta sostituendo in sestetto il capitano Valeria Diomede, infortunata.

“Nel primo match contro Campagnola – spiega Eleonora –avevamo giocato con più sicurezza e tranquillità, aspetti che poi abbiamo un po’ perso per strada contro Cesena e Garlasco. Soprattutto mercoledì scorso eravamo molto contratte. Ora ci attende una sfida difficile a Forlì dove servirà una prova di carattere per uscire da questa situazione. Affrontiamo un avversario tosto, terzo in classifica, e cercheremo di portare a casa il massimo dei punti possibili. Dobbiamo ritrovare solidità in ricezione, che avevamo migliorato strada facendo, e tornare ad alti livelli in battuta, fondamentale che è nelle nostre corde”.

All’andata fu battaglia, con la Conad Alsenese che si arrese ai vantaggi del tie break nel recupero andato in scena il 22 dicembre ad Alseno, ultimo atto del 2021 e anche del campionato prima della sosta forzata della Fipav per far fronte alla pandemia.

L’AVVERSARIO – La Bleuline Forlì è allenata da Luigi Morolli e in classifica occupa il terzo posto con 23 punti, a -3 da Cremona seconda. Tra i punti di forza, la diagonale formata da Elisa Morolli (anche ex Barricalla e Ravenna in A2) e dall’opposta Maria Mauriello.

“L’Alsenese – commenta coach Morolli – è una squadra con un organico di assoluto rispetto e rientra nel novero di formazioni difficili da interpretare, avendo un organico che permette di variare facilmente il gioco e dunque rende difficile il portare avanti il copione del match desiderato. Penso che in questo campionato il punto cruciale sia questa ripartenza dopo la sosta Covid che ha scombussolato un po’ tutti, dato che avevamo preso abbastanza il ritmo, mentre ora si sono azzerati alcuni valori, aggiungendo invece ancor più equilibrio al campionato. Noi viviamo alla giornata, il nostro unico limite che ci siamo posti è rimanere in B1, per il resto giochiamo cercando di mettere in difficoltà il più possibile l’avversario di turno”.

IL TURNO – Questo il programma della settima giornata di ritorno del girone D di serie B1 femminile: Certosa Volley-Csi Clai Imola, Bleuline Forlì-Conad Alsenese, Csv-Ra.Ma. Ostiano-Esperia Cremona, Fos Wimore Cvr-Tirabassi & Vezzali (rinviata), Volley 2001 Garlasco-Emilbronzo 2000 Montale, Elettromeccanica Cesena-Fumara Mio Volley.

CLASSIFICA – Emilbronzo 2000 Montale 33, Esperia Cremona 26, Bleuline Forlì 23, Csi Clai Imola, Csv-Ra.Ma. Ostiano 22, Tirabassi & Vezzali 19, Elettromeccanica Angelini Cesena 17, Volley 2001 Garlasco 16, Conad Alsenese 15, Fumara MioVolley Gossolengo, Fos Wimore Cvr 12, Certosa Volley 2. (Cremona, Forlì, Imola, Ostiano, Tirabassi & Vezzali, Fumara, Fos Wimore e Certosa una partita in meno, Cesena due partite in meno).

DIRETTA FACEBOOK – La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Libertas Volley Forlì asd .