La Conad Alsenese riparte tra le mura amiche: sfida alla Tirabassi & Vezzali

In campo per i tre punti, un mese e mezzo dopo. E’ nuovamente tempo di sfide ufficiali per la Conad Alsenese, che domani (sabato) alle 21 al palazzetto di Alseno tornerà sul rettangolo di gioco in B1 femminile sfidando le reggiane Tirabassi & Vezzali nella quinta giornata di ritorno del girone D. Si tratta del primo atto della ripartenza decisa dalla Fipav dopo la lunga sosta forzata per far fronte alla pandemia, con le gialloblù che al contempo disputeranno anche il loro primo match del nuovo anno solare. Si riparte da qui, con Diomede e compagne che cercheranno di proseguire il buon momento pre-sosta e alimentare la classifica, che al momento vede le piacentine fuori (per tre lunghezze) dalla zona rossa della classifica.

A fare il punto della situazione in casa-Conad è il tecnico Enrico Mazzola. “In questa lunga sosta – spiega l’allenatore gialloblù – abbiamo cercato di mantenere alta l’attenzione, anche se non è stato facile tra assenze e piccoli infortuni. Nell’ultimo periodo, comunque, abbiamo recuperato un po’ di ritmo. Come sarà il campionato alla ripartenza? Può essere che nelle prime giornate ci sia qualche sorpresa. Per quanto ci riguarda, speriamo di avere lo stesso ritmo gara dell’ultimo periodo giocato; le ragazze hanno tanta voglia di scendere in campo e speriamo questo sia sufficiente per questo obiettivo”. Quindi aggiunge. “All’andata contro Campagnola avevamo perso 3-1, alla lunga erano uscite le loro qualità in difesa e in attacco e ci avevano messo in difficoltà in battuta. Speriamo di essere migliorati in questo e poter giocare con più equilibrio”.

L’AVVERSARIO – La Tirabassi & Vezzali è allenata da Simone Longagnani e in classifica occupa il sesto con 18 punti, pur essendo solamente a -1 dalla terza piazza e a quattro lunghezze dalla zona play off. “C’è molta carica – commenta il tecnico reggiano – per riprendere il cammino, mi sembra quasi di essere a ottobre quando si stava preparando l’esordio in campionato. Essendo stati fermi così tanto tempo, ci si è un po’ disabituati all’adrenalina e allo stress della partita. In settimana si è respirato qualcosa di diverso in palestra sotto questo punto di vista; le ragazze, comunque, hanno sempre lavorato bene in questo mese anche se abbiamo avuto qualche problema legato al Covid ed è capitato di allenarci in poche, ma tutte hanno ripreso e sono contento di avere la squadra al completo per la ripresa”.

Quindi aggiunge. “Dovremo arrivare in campo con molta concentrazione, nelle ultime partite prima della sosta Alseno ha quasi sempre fatto punti e in più in casa batte molto bene, aspetto che per noi potrebbe essere un problema, ma sono convinto che le ragazze vogliano dimostrare da subito tutto ciò che han fatto nel girone d’andata. Vogliamo salvarci, abbiamo totalizzato fin qui 18 punti e dobbiamo stringere i denti per centrare altre 3-4 vittorie per essere sicuri dell’obiettivo. Alseno è una diretta concorrente, mi auguro e sono abbastanza convinto che sia una partita tirata”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Conad Alsenese e Tirabassi & Vezzali saranno il primo arbitro Samuele Strippoli e il secondo arbitro Duccio Olivieri.

LE EX – Nelle fila della Tirabassi & Vezzali militano due ex di Alseno: la schiacciatrice Caterina Fanzini (che in A1 a Bergamo ha vinto anche uno scudetto e una Champions League) e la centrale Alessandra Fava.

IL TURNO – Questo il programma della quinta giornata di ritorno del girone D di serie B1 femminile: Csv-Ra.Ma. Ostiano-Certosa Volley rinviata, Conad Alsenese-Tirabassi & Vezzali, Volley 2001 Garlasco-Csi Clai Imola, Bleuline Forlì-Fumara MioVolley Gossolengo, Elettromeccanica Angelini Cesena-Esperia Cremona, Fos Wimore Cvr-Emilbronzo Montale.

LA CLASSIFICA – Emilbronzo 2000 Montale 28, Esperia Cremona 22, Bleuline Forlì, Csi Clai Imola, Csv-Ra.Ma. Ostiano 19, Tirabassi & Vezzali 18, Elettromeccanica Angelini Cesena 14, Conad Alsenese 12, Fumara MioVolley Gossolengo, Volley 2001 Garlasco, Fos Wimore Cvr 9, Certosa Volley 2.

DIRETTA FACEBOOK – La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Pallavolo Alsenese con la telecronaca di Tommaso Cagnoni.