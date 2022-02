“La demografia di Piacenza 2022-2052. Quali politiche del lavoro?” Nuovo incontro del Rotary Piacenza

Lunedì 7 febbraio nuovo appuntamento del ciclo proposto da Rotary Piacenza con il titolo “Servire la comunità ideando il futuro”. In attesa di tornare in presenza, il club guidato da Augusto Pagani continua dunque il percorso di incontri su Zoom e in diretta streaming su Facebook con ospiti autorevoli e argomenti di attualità declinati in ambiti diversi. Tema centrale del ciclo di cinque incontri è la demografia, la crisi demografica e il suo impatto su istruzione, lavoro, accoglienza e politiche sociali; un’analisi articolata seguendo il filo conduttore del mandato del Presidente Pagani che, accanto ai tanti service, ha siglato il suo anno al vertice del Rotary Piacenza con una precisa attenzione a questo aspetto della società.

Dopo i primi tre incontri dedicati alla comunicazione ai tempi dei social, a inclusione e integrazione nella Piacenza multietnica e multireligiosa e, lunedì scorso, all’istruzione e alla formazione, ora è la volta dell’economia, in particolare il lavoro. “La demografia di Piacenza 2022-2052. Quali politiche del lavoro?” è il titolo dell’incontro con protagonisti Pietro Bragalini, Filippo Cella, Filippo Gasparini, Giacomo Ponginibbi e Francesco Rolleri in programma lunedì 7 febbraio. Si parlerà del ruolo delle Associazioni di settore e di categoria del territorio piacentino, con lo sguardo oltre la pandemia, anche se inevitabilmente collegato agli effetti che l’emergenza Covid, ancora, sta avendo su orizzonti globali e provinciali.

Le videoconferenze, aperte a tutti, si svolgeranno dalle ore 21 alle 22 e 30 su piattaforma Zoom per i soci dei club rotariani e in diretta streaming sulla pagina Facebook del Rotary Piacenza.