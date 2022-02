“La fontana di viale Vittoria non è un campo giochi. Più rispetto per un bene pubblico”

“La fontana non è un gioco: gli impianti luci e acqua sono costosi, ed è pericoloso correre al suo interno. Ci si può far male”. Così il sindaco Andrea Arfani ha deciso di richiamare all’attenzione i suoi concittadini: in attesa dell’inaugurazione della nuova fontana di viale Vittoria a Carpaneto, prevista per il 19 febbraio, qualcuno ha pensato bene di utilizzarla come area svago, non appena è stata tolta la recinzione.

Ma, fa presente il primo cittadino, “la fontana non è un gioco. Per diversi motivi. Uno, perchè è pericoloso. Camminare o correre sul muretto, o all’interno, può far cadere e ferirsi. Due, è delicata. Ci sono faretti e impianti idraulici che costano diverse migliaia di euro. Lo stesso vale per il marmo. Da un giro di oggi la fontana risulta già piena di coriandoli, di segni di scarpe, e gli augelli che getteranno l’acqua risultano spostati. Mi dispiace, ma non si usa così. La fontana serve anche per il divertimento di piccoli e meno piccoli, ma non è un giocattolo. Bisogna averne cura, e utilizzarla adeguatamente”. Per evitare altri danni e magari più gravi (l’area è comunque videosorvegliata) e costi a carico della comunità ” mi vedo costretto a far recintare nuovamente il manufatto – scrive Arfani su Facebook -. Chiedo, inoltre, ai genitori e agli accompagnatori (la responsabilità è sempre dei grandi, lo sappiamo), di evitare che si entri nella fontana, o che la si utilizzi in modo improprio”. Un appello rivolto, scrive il primo cittadino, a dispetto del voler sembrare “antipatico e poco socievole. Ma devo anteporre a ogni cosa la tutela dei nostri monumenti e dei nostri beni”.

La fontana di viale Vittoria è rimasta ‘spenta’ per due decenni. Il 19 febbraio si terrà la sua inaugurazione e l’intitolazione alla memoria di tutte le persone, residenti a Carpaneto, che hanno perso la vita in questi anni di pandemia, a causa del contagio da Covid-19.