La Gas Sales Bluenergy ospita Padova “Gara molto importante”

Torna in campo la Gas Sales Bluenergy Piacenza , che mercoledì (ore 19.30) ospita al Palabanca Kioene Padova nel recupero della 7^ giornata di ritorno.

I precedenti premiano gli emiliani con sei successi contro i due dei patavini. Reduce dal turno di riposo e settimo in classifica con 25 punti in 17 partite, il Club di casa potrebbe scalare la graduatoria a suon di recuperi visto che, insieme a Modena, è il team con il minor numero di gare giocate e vuole cancellare la battuta d’arresto del 9 febbraio a Cisterna. Dall’altra parte della rete c’è un’altra formazione in cerca di rivalsa. Ottavi in classifica e caduti in casa con Monza nell’anticipo di sabato dopo la vittoria ottenuta a Ravenna pochi giorni prima, gli uomini di Jacopo Cuttini vogliono rimanere in zona Play Off. Tre gli ex nei roster del match.

“Vogliamo scendere in campo con grinta e giocare la nostra migliore pallavolo – le parole alla vigilia di Aaron Russell -. È una partita molto importante, vogliamo prendere tre punti se possibile. Ci stiamo preparando soprattutto in ricezione perché la Kioene Padova è molto forte in battuta. Dopo un lungo periodo di stop tornare a giocare in casa sarà molto bello e abbiamo bisogno del calore dei nostri tifosi”.

PRECEDENTI: 8 (6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 2 successi Kioene Padova).



EX: Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/18, Toncek Stern a Padova nel 2020/21, Andrea Canella a Piacenza nel 2018/19.



A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100, Thibault Rossard – 22 attacchi vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Eric Loeppky – 16 punti ai 500, Marco Vitelli – 1 ace ai 100, Marco Volpato – 14 punti ai 1500 (Kioene Padova).

In carriera: Maxwell Philip Holt – 2 battute vincenti ai 300, Toncek Stern – 6 punti ai 1600 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Mattia Bottolo – 1 punto ai 700, Marco Vitelli – 15 attacchi vincenti ai 500 (Kioene Padova).

Classifica SuperLega Credem Banca: Sir Safety Conad Perugia 52, Cucine Lube Civitanova 45, Itas Trentino 42, Leo Shoes PerkinElmer Modena 36, Allianz Milano 30, Vero Volley Monza 28, Gas Sales Bluenergy Piacenza 25, Kioene Padova 21, Verona Volley 21, Top Volley Cisterna 20, Gioiella Prisma Taranto 20, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 18, Consar RCM Ravenna 2.

1 incontro in più: Sir Safety Conad Perugia, Itas Trentino, Verona Volley, Top Volley Cisterna.

1 incontro in meno: Leo Shoes PerkinElmer Modena, Gas Sales Bluenergy Piacenza.

2 incontri in più: Vero Volley Monza, Gioiella Prisma Taranto.