La Gas Sales Bluenergy torna in campo contro Cisterna. Recine rinnova fino al 2025

Torna in campo la Gas Sales Bluenergy Piacenza che mercoledì (ore 20.30) affronta in trasferta la Top Volley Cisterna nel recupero della sesta giornata di ritorno.

Gli emiliani – attualmente settimi in classifica ma con diverse partite da recupeare – non scendono in campo dallo scorso 19 gennaio, giorno in cui hanno avuto la peggio in tre set tra le mura amiche contro la Lube nel recupero della seconda giornata. I pontini, undicesimi in classifica, devono rialzare la testa dopo una grande battaglia sportiva persa 3-1 all’Arena di Monza: in campo con un sestetto rinnovato rispetto all’ultima uscita e in vantaggio di un set, la formazione di Fabio Soli è stata beffata al fotofinish nel secondo e terzo parziale ed è crollata nel quarto atto, pagando il rientro in campo di uno scatenato Grozer tra i brianzoli.

“Dopo questo lungo stop a causa del Covid – le parole di Enrico Cester – dobbiamo trovare la forma fisica. Tanti di noi sono rimasti fermi per due settimane e abbiamo bisogno di ritrovare l’amalgama giusta. Cisterna è un avversario tosto e difficile, come tutte le squadre di SuperLega. Il nostro campionato italiano è il più bello al mondo e il più difficile e ogni squadra non va sottovalutata. Noi entreremo carichi perché abbiamo tanta voglia di giocare. Vogliamo fare più punti possibili per salire in classifica”.

Classifica SuperLega Credem Banca: Sir Safety Conad Perugia 50, Cucine Lube Civitanova 42, Itas Trentino 39, Leo Shoes PerkinElmer Modena 35, Allianz Milano 27, Vero Volley Monza 25, Gas Sales Bluenergy Piacenza 25, Verona Volley 21, Gioiella Prisma Taranto 20, Kioene Padova 18, Top Volley Cisterna 17, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 12, Consar RCM Ravenna 2.

2 incontri in più: Sir Safety Conad Perugia, Itas Trentino, Verona Volley, Gioiella Prisma Taranto.

1 incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Allianz Milano, Top Volley Cisterna.

3 incontri in più: Vero Volley Monza.

RECINE IN BIANCOROSSO FINO AL 2025 – La Società You Energy Volley Piacenza comunica di aver rinnovato il contratto con Francesco Recine. Lo schiacciatore azzurro indosserà i colori biancorossi per le prossime stagioni fino al 2025. “Siamo molto contenti – afferma Elisabetta Curti, Presidente Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – che Francesco abbia rinnovato il contratto con noi. Avevamo già investito sui giovani, prima con Leonardo Scanferla e adesso proseguiamo su questa strada. Il nostro desiderio è quello di valorizzare i talenti italiani. Abbiamo colto da subito il potenziale di Checco a Ravenna e ci siamo interessati a lui. E’ stata una scelta condivisa che abbiamo preso all’interno dello staff. Siamo davvero molto contenti”.

“Sono contentissimo – le parole di Recine – di aver prolungato il contratto con la Gas Sales Bluenergy. Mi trovo molto bene qui a Piacenza, con i compagni, l’allenatore, tutto lo staff, la proprietà e i tifosi. Mi sento molto amato qui: mi trattano come un giocatore importante e sono felice che la Società punti a far crescere i giovani come me. Non deluderò la grande fiducia che mi è stata data e cercherò di vincere per onorare i colori biancorossi. Sono qui per contribuire a raggiungere obiettivi sempre più grandi, con umiltà e spirito di squadra”.