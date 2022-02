La Vap Uyba si impone in trasferta: superata Jovi Volley 3-1

Splendida vittoria in trasferta per la Mpm Vap Uyba che si impone per 3-1 sul campo della Jovi Volley.

Il primo set è avvincente e combattuto; le ragazze di coach Chiodaroli riescono ad aggiudicarselo ai vantaggi grazie a un’ottima prestazione offensiva. Nel secondo parziale, le ospiti allungano sulle avversarie sfruttando una difesa ordinata e un attacco incisivo. Il terzo e il quarto set sono estremamente equilibrati: il ritmo di gioco delle piacentine cala e la Jovi Volley accorcia le distanze, ma la Vap nel quarto parziale chiude la partita grazie a una serie positiva al servizio.

SD JOVI VOLLEY RE: Bocchi, Lusenti, Massetti, Montorsi (K), Pannone, Rainieri, Salati (L1), Silva, Sorboni, Tinterri, Trinchese (L2), Trombi, Zanichelli. All. Errichiello

MPM VAP UYBA: Antonucci, Boselli (L2), Clemente, Crisafulli (K), Falcetta, Ferrari, Gainelli, Gazzola (L2), Iacona, Kraja, Magnabosco, Masotti, Muller, Ruggeri, Sabatelli. All. Chiodaroli