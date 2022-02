L’assessore Mammi sostiene Coldiretti “Ok a progetti fotovoltaico e biogas”

Coldiretti ha presentato ieri, giovedì 17 febbraio, all’assessore all’agricoltura dell’Emilia Romagna Alessio Mammi le richieste per ridare ossigeno al settore lattiero-caseario.

Per Coldiretti Piacenza sono intervenuti il direttore Roberto Gallizioli e il delegato confederale Marco Allaria Olivieri, che hanno ribadito la necessità di fermare le speculazioni e dare il giusto valore ai nostri prodotti, tenendo conto dei fortissimi aumenti dei costi di produzione, ma anche di sbloccare gli interventi per il settore fermati dalla burocrazia e i progetti concreti per cogliere le opportunità che vengono dall’agricoltura con le fonti energetiche rinnovabili, dal biogas al fotovoltaico sui tetti di aziende e stalle.

Al riguardo l’assessore si è fatto carico di sostenere l’azione di Coldiretti dichiarandosi “favorevole alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici senza consumo di suolo e agli incentivi a biogas e biometano e esprimendo solidarietà e sostegno alla mobilitazione organizzata ieri da Coldiretti”.