Lavori edili in via Agnelli e San Tomaso, limitazioni al traffico

L’amministrazione comunale comunica che, per consentire l’effettuazione di lavori edili in uno stabile, dalle ore 7 di mercoledì 23 alle ore 18 di venerdì 25 febbraio, nei pressi del civico 16 di via Agnelli, sono istituiti il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato. Inoltre, per consentire l’esecuzione dei lavori di sostituzione delle persiane in un edificio, dalle ore 8 di lunedì 28 febbraio alle ore 18 di giovedì 3 marzo, in via San Tomaso, all’altezza del civico 89, nei due stalli di sosta sul lato opposto allo stabile oggetto dei lavori, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.