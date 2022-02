Lavori in corso in alcune vie cittadine: come cambia la viabilità

Sono in fase di realizzazione – fa sapere il Comune di Piacenza – diversi interventi di sistemazione della pavimentazione stradale in alcune zone della città.

Nei giorni scorsi sono stati ultimati i lavori in via Jacopo Da Pecorara e in via Baldini nella frazione di Gerbido, mentre è iniziato l’intervento previsto in via Pacchiotti, nel tratto compreso tra via Labò e via Buozzi, dove è già stata eseguita la fresatura. A tal proposito, la Direzione Lavori informa che da lunedì 28 febbraio, nel tratto indicato, ai fini della posa del conglomerato bituminoso, sarà istituito il divieto di sosta e il divieto di circolazione per tutti i veicoli (esclusi i mezzi di soccorso) dalle ore 8 alle 18. I lavori, salvo avverse condizioni meteorologiche, dovrebbero avere una durata di 3 giorni.

E’ iniziato sempre nei giorni scorsi l’intervento di sistemazione della pavimentazione in via Cattaneo, nel tratto tra via Gorra e via Lupi. Dopo la fresatura, sempre da lunedì 28 febbraio è prevista la posa del conglomerato bituminoso con l’istituzione, fino al termine dell’intervento, del senso unico alternato regolamentato da movieri. Sempre da lunedì 28 è programmata la sistemazione della pavimentazione del tratto di via Cornegliana compreso fra viale Dante e via Leonardo da Vinci. Le lavorazioni richiedono il divieto di circolazione per tutti i veicoli (esclusi i mezzi di soccorso) dalle ore 7.30 alle ore 18. L’invervento dovrebbe concludersi in 8 giorni lavorativi, salvo ritardi dovuti a condizioni meteorologiche avverse o altri imprevisti.

Da giovedì 3 marzo fino al giorno 11 marzo (salvo imprevisti o avverse condizioni meteorologiche) verrà eseguita inoltre la sistemazione della pavimentazione bituminosa di via Fontana e di via Anguissola, nel tratto compreso fra la rotatoria di intersezione con via XXI Aprile e la rotatoria di intersezione con via Monte Carevolo. In via Anguissola la circolazione stradale sarà a senso unico alternato regolamentato da movieri, quindi con possibili rallentamenti, mentre in via Fontana sarà necessario istituire un divieto di circolazione per tutti i veicoli, esclusi i mezzi di soccorso, durante l’esecuzione delle lavorazioni.

“Ringraziamo già da ora i cittadini per l’attenzione durante l’esecuzione dei lavori, che verranno come sempre realizzati in modo da procurare il minor disagio possibile alla circolazione”, sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi, aggiungendo: “Il complessivo piano di manutenzione straordinaria su marciapiedi e strade di tutta la città, che ci ha portato ad intervenire già su più di 200 vie in questi ultimi anni, garantisce un deciso incremento della sicurezza e della fruibilità delle nostre arterie stradali e un generale miglioramento del decoro urbano”.