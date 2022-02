Le primarie necessarie, che nessuno vuole fare

Un’ordinata e più ampia possibile (considerata anche la stagione del covid) consultazione degli elettori di centrosinistra, per la scelta del portacolori alle prossime elezioni comunali di Piacenza, è quello che ci vorrebbe.

Sarebbe necessaria dopo la sequenza di candidati o presunti tali bruciati nello spazio di pochi giorni. Dopo settimane di estenuanti balletti tattici sul profilo politico della coalizione, sul suo perimetro, sulle regole per approdare alla consultazione. Quando ci si divide e si discute su questioni di tale natura, il segnale è chiaro: manca un progetto che unifichi, manca un candidato che lo interpreti.

Proprio perchè ognuno dei possibili candidati alla corsa di sindaco – finora allo scoperto – pare non disporre di una proposta capace di allargare e convincere una quota competitiva di elettorato, la scelta di misurarsi in una breve campagna di idee alla ricerca del consenso farebbe bene a tutti. Sarebbe l’occasione per spostare un dibattito asfittico e stanco sui temi concreti come l’ambiente e il contrasto all’inquinamento, il modello di salute dopo il covid, il rilancio del lavoro e dello sviluppo in città, la logistica e i suoi limiti, la collocazione del nuovo ospedale. Tanto per dire.

Il vincitore delle eventuali primarie avrebbe il vantaggio di una legittimazione più ampia dei propri sostenitori di bandiera, allargando il campo, conquistando anche il favore di chi oggi non lo voterebbe o vorrebbe semplicemente informarsi meglio, prima di offrire il proprio sostegno. Invece pare proprio che le primarie, tra i possibili contendenti, nessuno abbia voglia di farle. Sono state un orpello tattico, uno dei tanti, nell’infinita e autoreferenziale discussione delle settimane scorse.

Ancora una volta sembra prevalere la presunzione dell’autosufficienza, la sottovalutazione dei propri (potenziali) elettori.

Mauro Ferri