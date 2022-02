Lega: ”Avanti con Patrizia Barbieri per il buon governo”

“La Lega sostiene convintamente la ricandidatura di Patrizia Barbieri a sindaco della nostra bellissima città. In questi anni abbiamo affrontato insieme tante sfide e difficoltà non mancando mai in concretezza nel proporre e realizzare progetti innovativi per i nostri cittadini”. Così in una nota il referente provinciale della Lega Piacenza Luigi Merli.

“Oggi – prosegue – lo sguardo deve essere rivolto al futuro. Come Lega metteremo in campo tutte le energie e le risorse possibili per continuare nell’azione amministrativa sempre volta al miglioramento della qualità di vita dei piacentini. Un sostegno in quella continuità che ci vede protagonisti di una nuova fase per il rilancio economico, sociale e ambientale del nostro territorio. A Patrizia un grazie per il coraggio dimostrato in questi anni e per la volontà di impegnarsi ancora una volta con serietà e trasparenza per il buon governo di Piacenza”.