“L’errore di una persona non rovini l’immagine di una categoria: gli infermieri sono altro”

E’ arrivata anche in consiglio comunale la vicenda dell’infermiera in servizio a Piacenza arrestata nei giorni scorsi con l’accusa di aver con l’accusa di aver eseguito, dietro pagamento di un compenso, finti vaccini nell’hub dell’Arsenale e finti tamponi positivi presso una farmacia nella quale collaborava.

A prendere la parola, nel corso delle comunicazioni, la consigliera Lorella Cappucciati (Lega), a sua volta infermiera per l’Ausl di Piacenza “Insieme alle mie colleghe – ha detto -, abbiamo risentito particolarmente di questa vicenda, in una città come Piacenza che è stata quella più colpita dalla pandemia. Quando iniziamo il nostro percorso universitario per diventare infermiere, sappiamo benissimo che esiste un codice deontologico al quale ci dobbiamo attenere”. “Chi ha conosciuto gli infermieri, soprattutto negli ultimi due anni, sa benissimo il cuore che hanno messo per la lotta alla pandemia e non solo – ha aggiunto senza trattenere la commozione -. Perchè l’errore di uno non vada a ledere la nostra categoria, chiedo che questo consiglio riesca a recepire il fatto che purtroppo ci sono persone che, per motivi economici, si approfittano della buona fede e dell’etica che ci contraddistingue: non siamo tutti così, gli infermieri sono altro e molti di voi lo sanno”.

Anche Sergio Dagnino (5 Stelle) ha voluto esprimere la “massima solidarietà nei confronti di una categoria che da anni si spende senza riserve per tutti noi. Certamente non è una possibile mela marcia che può rovinare l’immagine di tutta una categoria”. “Sono sicuro – ha fatto eco Massimo Trespidi (Liberi) – che i piacentini non hanno dubitato e non dubitano della professionalità che gli operatori sanitari hanno dimostrato in frangenti così drammatici e tragici come quelli che hanno dovuto affrontare”. “La vicenda – l’intervento del sindaco Patrizia Barbieri – ha lasciato tanta amarezza e delusione soprattutto fra il personale sanitario, che ha sempre lavorato con dedizione: voglio ricordare i tanti madici, infermieri e gli operatori sanitari che si sono ammalati, alcuni non si sono salvati. Noi piacentini ricordiamo davvero lo sforzo enorme che è stato fatto e non è ancora finito”.