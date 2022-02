Lieto fine per il piccolo Dior “Fondamentale l’aiuto dei carabinieri di Secondigliano”

Storia a lieto fine per il piccolo Dior, chihuahua riconsegnato ai proprietari grazie al Canile di Piacenza e al supporto dei carabinieri di Secondigliano (Napoli). “Il cagnolino è stato ritrovato vagante in città questo venerdì – spiega Elena Castelli, medico veterinario e responsabile del canile -: si è allontanato da casa sgusciando dal cancello, approfittando di un momento di distrazione dei suoi proprietari, una giovane coppia, impegnati in un trasloco. Si sono rivolti subito a noi, preoccupatissimi”.

Dior fortunatamente era già al sicuro nella struttura, ma qui è nato un problema. “Alla lettura del microchip, il cagnolino è risultato essere intestato a un’altra persona residente a Napoli. Al momento dell’adozione, non è stato effettuato il passaggio di proprietario e quindi non mi era possibile, per legge, riconsegnarlo ai due ragazzi”. “Mi sono chiesta come fosse possibile accelerare la procedura, visto anche la difficoltà nel contattare gli uffici comunali di una città come Napoli nel weekend. Controllando l’indirizzo dell’intestatario del microchip di Dior, ho visto che era residente nel quartiere di Secondigliano. Nella mattinata di sabato mi sono rivolta ai carabinieri di quel comando, e grazie a loro sono riuscita a mettermi in contatto, nell’arco di 10 minuti, con la persona che stavo cercando. Abbiamo quindi potuto completare tutti i passaggi burocratici mancanti e far tornare Dior dai suoi effettivi proprietari, veramente angosciati dall’idea di non poterlo riportare presto a casa”.

“Qui in Canile siamo abituati ad avere un ottimo rapporto di collaborazione con le forze dell’ordine di Piacenza, sempre molto professionalità e preparati, ma sono rimasta lo stesso colpita – sottolinea la dottoressa Castelli – dalla disponibilità e umanità dei carabinieri di Secondigliano, che si sono prodigati con tanta celerità nel risolvere quello che, ai loro occhi, poteva sembrare essere un piccolo problema”.

Da questa vicenda però arriva un invito rivolto a tutti i proprietari di cani, non solo a rispettare l’obbligo di microchip per i propri cuccioli, ma anche a tenere aggiornate tutte le informazioni anagrafiche. “Oltre a completare tutti i passaggi relativi a passaggi e cessioni, vanno inseriti anche i cambi di residenza o di numero di cellulare – spiega -: purtroppo le banche dati di regioni diverse non si ‘parlano’ tra di loro. Riuscire a risalire ai proprietari di un animale, recuperato vagante, non è semplice e questa attività solitamente ci porta via veramente tanto tempo”.