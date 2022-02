Lotta allo spreco alimentare: 3 chef stellati e il contest di cucina in Cattolica

Agenda ricca di contenuti quella dell’8 febbraio all’Università Cattolica di Piacenza: in occasione della giornata nazionale contro lo spreco alimentare, la facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali organizza presso la Residenza Gasparini un evento centrato sul tema strategico del contrasto allo spreco di cibo nella ristorazione sostenibile, che si pone «nel solco dell’impegno che la facoltà dedica all’ambito della sostenibilità nella filiera agro-alimentare e che si concretizza sia nell’attività didattica, con il Master universitario di primo livello in Food & Beverage: gestione e sostenibilità dei servizi di ristorazione, che nell’attività di ricerca, attraverso i diversi progetti che vedono, a diverso titolo, la sede piacentina attivamente coinvolta», sottolinea Ettore Capri, direttore del master in Food & Beverage.

Prima tappa della giornata un talk in cui lo stesso Ettore Capri, affiancato dalla collega Lucrezia Lamastra dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dialogherà con gli ospiti -tra cui Dario Caro del Joint Research Center della Commissione Europea e Alfonso Iaccarino, Chef stellato and Owner del Don Alfonso 1890- per offrire spunti di riflessione e di ispirazione per una transizione alla sostenibilità: «se c’è una cosa che si può fare per contribuire a ridurre gli sprechi alimentari nella ristorazione, è non smettere di parlarne, cercando, attraverso il dialogo, soluzioni condivise e praticabili» puntualizza Lamastra.

Cuore della giornata il contest di cucina antispreco: l’edizione 2022 è dedicata a ricette adatte per l’asporto. Tre le categorie in gara (futuri chef, che professionisti, chef di casa): i finalisti si sfideranno presentando una ricetta che, nella fase finale, quella immediatamente prima del consumo, richiede esclusivamente il riscaldamento. Il vincitore sarà selezionato da una giuria di riconosciuti esperti di sostenibilità e di cucina, presieduta dallo Chef Giancarlo Morelli. Insieme a lui decreteranno i vincitori: Filippo Sinisgalli – Executive Chef Palato Italiano, KaiserKrone, Pock di Bolzano; Bruno Ruffini – Chef ALMA; Paola Gazzolo – Agenda 2030, Gabinetto della Presidenza della Regione Emilia Romagna; Annamaria Pellegrino – Presidente Associazione italiana Food Blogger; Simona Vitali – Giornalista di Sala & Cucina, Magazine di accoglienza e ristorazione.

La giornata si concluderà nel pomeriggio con la consegna dei certificati RS360, la prima certificazione in Italia per la ristorazione sostenibile riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna, realizzata sulla base del primo disciplinare italiano per misurare la sostenibilità nella ristorazione. Realizzato con la collaborazione scientifica dei professori Ettore Capri e Lucrezia Lamastra del Distas-Dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari per una filiera agro-alimentare sostenibile dell’Università Cattolica del Sacro Cuore RS360, conclude Lamastra «rientra nel progetto Ricibiamo che, coordinato dall’associazione PiaceCiboSano grazie al contributo della regione Emilia Romagna, rappresenta un modo semplice e concreto per valorizzare le scelte gestionali del ristoratore, consapevole che per vincere la concorrenza ed innovare con successo deve indirizzare gli sforzi verso il miglioramento continuo».

L’evento sarà visibile online; per partecipare in presenza è obbligatorio il Green Pass Rinforzato (over 12 anni) ed è necessario iscriversi sul sito www.piacecibosano.com .