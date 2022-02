Meteo variabile nel weekend a Piacenza, tra nuvole e schiarite.

Sabato 12 febbraio – le previsioni Arpae – è previsto al mattino in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità, sui rilievi nuvoloso; nel pomeriggio sereno; dalla sera cielo velato per nubi alte. Temperature minime del mattino comprese tra -1° sui rilievi e 2° in pianura Temperature massime pomeridiane comprese tra 4° sui rilievi e 10° in pianura.

Domenica 13 febbraio, al mattino, cielo velato per nubi alte; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità; dalla sera in pianura molto nuvoloso, sui rilievi coperto con pioviggini. Temperature minime del mattino comprese tra -4° sui rilievi e -1° in pianura Temperature massime pomeridiane comprese tra 5° sui rilievi e 9° in pianura.