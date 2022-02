Mezzo pesante fuori strada a Ciriano, traffico deviato sulla provinciale

Provinciale 6 Bis chiusa nel pomeriggio del 10 febbraio all’altezza di località La Madonna Del Piano, nelle vicinanze di Ciriano di Carpaneto, per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, finito fuori strada (nella foto).

Sul posto i vigili del fuoco insieme agli agenti della polizia locale dell’Unione Valnure Valchero, impegnati nel recupero del mezzo. La strada – viene comunicato – rimarrà chiusa al traffico per tutta la durate delle operazioni: per chi proviene da Castell’Arquato, in direzione di Carpaneto, il traffico sarà deviato verso località I Doppi, dopo Vigolo Marchese; per chi proviene da Carpaneto, il traffico sarà invece deviato verso S. Protaso, direzione I Doppi.