Momento delicato per il Fiorenzuola, al Pavesi arriva la Triestina

Momento delicato per il Fiorenzuola, che domenica pomeriggio ospita al “Pavesi” la Triestina (ore 14.30). Le ultime due sconfitte consecutive hanno interrotto bruscamente una striscia positiva facendo ripiombare i rossoneri in zona playout. Il campionato è ancora lungo, ma la squadra di Tabbiani è chiamata ad invertire rapidamente la rotta anche considerando che il successo manca dalla prima uscita del 2022: oltretutto, sia nella gara di Lecco che in quella contro il Trento i rossoneri avevano avuto il merito di passare in vantaggio dopo pochi minuti, ma in entrambi i casi hanno subìto la rimonta degli avversari.

Al Pavesi arriva una Triestina che occupa le zone alte della classifica ed è reduce dall’importante successo sulla Virtus Verona dopo un periodo complicato: un ostacolo – il primo di un’altra settimana con tre gare in calendario (mercoledì 23 e domenica 27 doppia trasferta contro Albinoleffe e Pergolettese) – che si annuncia quindi tutt’altro che semplice da superare per i valdardesi. Tabbiani dovrà rinunciare agli infortunati Currarino e Fiorini, mentre sono da valutare le condizioni di Fracassini, uscito nel corso della gara di mercoledì.

“Contro il Trento è stata una gara abbastanza equilibrata, la grande punizione di Pasquato ha indirizzato il match da una parte; nel complesso rispetto alla gara precedente abbiamo fatto un passo avanti, ma serve qualcosa in più – le parole del tecnico rossonero -. Con la Triestina ci aspetta un match importante, giocando sempre abbiamo la possibilità di riparare subito agli errori; purtroppo siamo un po’ in difficoltà a livello numerico in mezzo al campo, ma dobbiamo cercare di arrivare pronti alla gara. Se mercoledì abbiamo fatto un piccolo passo avanti rispetto alla partita di Lecco, ora serve qualcosa in più sotto l’aspetto del risultato. Dobbiamo riposare mentalmente, non abbatterci, è un campionato molto complicato nel quale molto spesso sono i piccoli dettagli a decidere le partite”.