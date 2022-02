Ms5 “Stanziati 300 milioni per i piccoli Comuni, opportunità per 44 amministrazioni a Piacenza”

“Grazie all’impegno del sottosegretario all’Interno in quota Movimento 5 Stelle Carlo Sibilia, sono stati stanziati 300 milioni di euro per i piccoli comuni su tutto il territorio nazionale. Il Ministero inoltre ha definito le modalità con cui i Comuni possono richiedere il contributo 2022 per rigenerazione urbana e decoro, entro il prossimo 31 marzo. Il contributo ammonta a un massimo di 5 milioni di euro per i Comuni sotto i 15.000 abitanti che associandosi superino i 15.000 abitanti”.

Lo annunciano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle Davide Zanichelli, Maria Edera Spadoni, Maria Laura Mantovani e Gabriele Lanzi. “In provincia di Piacenza su un totale di 46 comuni, ben 44 potranno richiedere il contribuito poiché non superano i 15.000 abitanti (cifra superata solo da Piacenza e Fiorenzuola D’Arda). Parliamo perciò di Comuni oltre i 10mila abitanti come Castel San Giovanni e Rottofreno e di Comuni anche molto piccoli come quelli della nostra montagna, da Cerignale a Corte Brugnatella a Vernasca” – precisano i pentastellati.

“È un ulteriore passo nella giusta direzione per ridurre – aggiungono i parlamentari – la marginalità dei territori interni e dei tanti borghi presenti su tutto il nostro territorio. Si vuole andare a migliorare, tramite aiuti concreti, la qualità della vita e aumentare anche gli standard di sostenibilità. Non va dimenticato inoltre di come proprio i borghi e i paesini siano stati negli anni, e nella storia del nostro paese, importanti scenari di vicende storiche oggetto di continue ricorrenze commemorative”. “Come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre avuto a cuore i territori più interni e quindi quelli, che negli anni passati, molto spesso sono stati meno soggetti ad interventi di ripristino o ammodernamento e continueremo a farlo. Ogni Comune necessità della giusta importanza e di un equo accesso alle risorse” – concludono Zanichelli, Spadoni, Mantovani e Lanzi.