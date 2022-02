“Nel 2021 raddoppiano gli incidenti stradali”, il bilancio della polizia locale Bassa Valtrebbia – Valluretta

Raddoppiano, nel 2021, gli incidenti stradali. E’ questo il primo dato che emerge dal bilancio dell’attività della Polizia Locale Unione Bassa Valtrebbia – Valluretta, presentato in Comune a Rivergaro, dal comandante Paolo Costa, insieme alla presidente dell’Unione Patrizia Calza, sindaco di Gragnano Trebbiense, e agli amministratori Paola Galvani (Rottofreno), Filippo Zangrandi (Calendasco), Andrea Balestrieri (Gossolengo), Andrea Albasi (Rivergaro).

Aumentano gli incidenti stradali, con il dato del 2021 (101) più alto non solo rispetto al 2020 (58), sicuramente condizionato dalle limitazioni agli spostamenti imposti dal lockdown, ma anche in confronto al 2019 ante pandemia. In quell’anno gli incidenti rilevati dagli agenti della polizia locale erano stati 82.

“Esprimo soddisfazione – ha detto la presidente Calza – per gli sforzi del comando che, pur in numero ridotto, ha accolto le richieste dei Comuni oltre a svolgere una molteplicità di servizi anche in collaborazione con enti diversi e altre forze dell’ordine, come i carabinieri. Da parte dei sindaci dell’Unione c’è l’impegno a implementare le attrezzature necessarie allo svolgimento più efficace ed efficiente oltre l’impegno a potenziare le forze lavoro: alla fine dello scorso anno è stato assunto un nuovo agente, un altro è in corso di assunzione e un terzo prenderà servizio entro la fine dell’anno”.

“Nel corso del 2021 sono stati tre gli incidenti mortali (due nel territorio di Rivergaro e uno nel territorio di Gragnano), 53 i sinistri con feriti e 45 quelli senza feriti. Nel corso del 2021 sono stati controllati 1054 esercizi pubblici, importante il lavoro anche di polizia amministrativa e contrasto del degrado urbano – ricorda il comandante Costa -. Sono stati 33 i veicoli trovati abbandonati lungo la pubblica strada, 58 casi di sanzioni di rifiuti abbandonati, poi recuperati e smaltiti in modo adeguato. Nove le sanzioni elevate per mal governo di animali e mancata iscrizione all’anagrafe canina. 33 i veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa. L’impegno del corpo di polizia locale oltre a quello di rilevare i sinistri, è quello di essere presente sul territorio, di agevolare anche gli attraversamenti pedonali In prossimità degli istituti scolastici, durante le campagne stagionali si rilevano mezzi agricoli e pesanti che circolano sulle strade dell’unione: in questi momenti potenziamo i controlli a tutela di tutti gli utenti della strada”.

“Con il bando regionale della polizia locale, abbiamo presentato un progetto corposo alla regione Emilia-Romagna la quale ha convenuto avesse tutte le caratteristiche cosicché è stato promosso e sovvenzionato il 90%: 34.000 € i fondi che ci sono arrivati e che Ci hanno permesso l’acquisto di una stazione mobile (un mezzo 4 × 4) molto utile per rilevare gli incidenti stradali, ma anche come punto di ascolto in caso di eventi nei paesi o di fiere. Inoltre, grazie a questi fondi abbiamo acquistato giubbotti anti taglio che vengono utilizzati dagli agenti in delicate situazioni. Al momento il nostro corpo conta nove unità e ci stiamo concentrando sul bando per l’assunzione di un ispettore entro la fine dell’anno. Attualmente garantisco una pattuglia con orario 7-13 e una con orario 13-19 Tuttavia il mio auspicio per far funzionare al meglio il servizio all’interno del territorio dell’Unione è quello di riuscire ad avere sempre in servizio due pattuglie al mattino e due pattuglie il pomeriggio cosicché da suddividere il territorio di competenza in zona nord – zona sud”.