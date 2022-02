Le nevicate di inizio settimana, che hanno toccato anche la pianura piacentina, sono previste in esaurimento già dalla seconda parte della giornata di martedì 15 febbraio. Mercoledì 16 febbraio il tempo tornerà definitivamente stabile, con temperature minime ancora sotto zero e massime in risalita, fino a 10 gradi in pianura. Possibili gelate al mattino. Cielo in prevalenza sereno, alternato però con qualche nuvola o locali banchi di nebbia, è previsto giovedì 17 febbraio: temperature in ulteriore risalita, con massime tra i 12 gradi sui rilievi e i 14 gradi in pianura.

Da venerdì 18 febbraio – la tendenza a livello regionale secondo Arpae – la rimonta dell’alta pressione garantirà condizioni di stabilità, con temperature massime in sensibile aumento anche per venti di caduta. Sabato l’attenuazione del campo anticiclonico ed il richiamo di correnti temperate e più umide consentirà un incremento di nuvolosità bassa, con possibili nebbie nelle ore notturne e del primo mattino, che potrebbero insistere anche per la prima parte di domenica, seppure con tendenza a schiarite e lieve diminuzione delle temperature.