Neve in arrivo anche in pianura oppure no? Le previsioni analizzate da Meteo Valnure relative alle prossime ore non lo escludono, malgrado le temperature miti.

Nel corso della giornata di lunedì 14 febbraio la tendenza del cielo sarà di divenire molto nuvoloso o coperto con associate precipitazioni sparse lungo i rilievi e sulla pianura piacentina. Precipitazioni che potranno risultare più consistenti lungo i rilievi centro-occidentali, fenomeni solo occasionali sulle rimanenti aree pianeggianti. In serata intensificazione delle precipitazioni sul settore centro-occidentale in particolare lungo i rilievi occidentali con nevicate inizialmente a quote medio-alte in rapido abbassamento nel corso della notte e non si esclude la possibilità di deboli nevicate anche sulla pianura piacentina nel corso delle prime ore della notte.

“Nonostante ci siano ancora tante incertezze, – scrive Meteo Valnure – la possibilità che la neve possa cadere fino a quote di bassa collina è molto alta, accumuli di qualche cm, niente di preoccupante ma a queste quote ci sono ottime chance. Così come sul nostro appennino a quote medio alte dove il manto nevoso potrebbe raggiungere anche i 30 cm”.

Quanto alla pianura, “la situazione si fa più complicata, la perturbazione è prevista arrivare, nel suo clou, alle prime ore di martedì e le precipitazioni potrebbero risultare buone per vedere episodi di neve anche in pianura, ma che possa accumulare al piano sarà difficile, se non durante i rovesci più intensi e a favore delle zone centro occidentali, ovvero tutta la fascia che va da Piacenza verso Castel San Giovanni sarà più favorita”.

Ad oggi se Meteo Valnure dovesse fare una previsione, potrebbe dire:

30 cm a quote medio alte del nostro appennino

3-5 cm a quote collinari e di bassa collima

1-2 cm possibili fino a quote di alta pianura e favorite le zone centro occidentali della nostra provincia.

“Comunque vadano le cose il ritorno di qualche pioggia allevierà una situazione disastrosa di siccità, sarà una parentesi, perché poi ritornerà incombente l’alta pressione ed il ritorno del tempo stabile”.