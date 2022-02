“No alla guerra in Ucraina”, manifestazione per la pace sul Facsal

Si sposta sul Pubblico Passeggio il presidio contro la guerra in Ucraina in programma oggi,sabato mattina a Piacenza, e originariamente previsto davanti alla Prefettura di Piacenza. “Purtroppo la situazione politica in Ucraina ci costringe a modificare le modalità e il luogo di svolgimento del presidio – spiegano i promotori della manifestazione -. La situazione sta precipitando e crediamo che tante persone vorranno manifestare per la Pace. Per questo ci occorre uno spazio più ampio”.

L’appuntamento è in programma sul Pubblico Passeggio (di fianco al Liceo scientifico a Barriera Genova) dalle ore 10 alle ore 11, 30. L’invito è quello di partecipare portando la bandiera della Pace. Sono previste musiche, letture, riflessioni e al termine una piccola delegazione si recherà in Prefettura per consegnare un appello al Prefetto.

LA LOCANDINA DELLA MANIFESTAZIONE