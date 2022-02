Non c’è accordo sulla malattia, sindacati in sciopero alla Coop S. Martino

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti proclamano lo stato di agitazione dei lavoratori in appalto della cooperativa San Martino di Ikea Piacenza. In una nota spiegano che, “vista l’impossibilità di ottenere un dialogo concreto e costruttivo con l’azienda, si procede con la prima giornata di sciopero indetta per martedì 22 febbraio”.

Massimo Tarenchi, Salvatore Buono e Maria Stella Vannacci sostengono che “da tempo si sta proponendo di rivedere l’accordo della malattia che, specialmente in questo periodo, sta penalizzando fortemente i lavoratori nonostante ci sia una percentuale di assenteismo nettamente inferiore alla percentuale media di settore”. “Le organizzazioni dei lavoratori hanno proposto – proseguono – una mediazione sostenibile che prevede l’eliminazione almeno della soglia del 5 % e dopo una settimana dalla proposta nessuna risposta è arrivata dall’azienda, ma solo il tentativo di allungare i tempi”.

Per questo è stata dichiarata l’apertura dello stato di agitazione: “i lavoratori potranno attuare il fermo delle attività lavorative nei modi e nei tempi che saranno ritenuti più opportuni, nel rispetto della normativa vigente”.