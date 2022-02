Non è un Piacenza spettacolare, ma più solido ed autoritario COMMENTO

Continua la serie positiva del Piacenza, che esce dal “Mario Alessandrini” di Legnago con la terza vittoria consecutiva. Ancora col minimo vantaggio ed ancora senza subire reti. I numeri sono esaltanti, le prestazioni francamente meno. In questa fase del campionato contano soprattutto i punti ed i 10 arrivati nelle ultime 4 partite sono molto importanti in quanto mettono una seria ipoteca sui play off e consentono di guardare il futuro con rinnovato ottimismo.

A Legnago il Piacenza entra in partita solo dopo 40′; in precedenza aveva concesso troppa iniziativa ai volenterosi, ma tutt’altro che irresistibili, avversari, andati vicinissimi al vantaggio quando soltanto la traversa, a portiere battuto, ha fermato il tiro del loro attaccante. Da quel momento i biancorossi salgono in cattedra e creano importanti opportunità; la più ghiotta sfruttata malamente da Cesarini. Saranno, però, i cambi operati da Scazzola nella ripresa a dare un’impronta nuova alla gara. Prima è Munari a creare problemi al Legnago col suo dinamismo e con la sua capacità di muoversi tra le linee avversarie; quindi con Raicevic che dà più peso e consistenza all’azione offensiva al posto di Cesarini che dopo l’ora di gioco si spegne lentamente.

Non è un Piacenza spettacolare, ma più solido ed autoritario. Prima colpisce un palo (Munari) quindi guadagna un rigore netto ma piuttosto inutile visto che il pallone stava andando lontano dalla porta. Da un po’ di tempo Scazzola parla di emergenza ed in effetti è nostra convinzione che la squadra sia ancora in evoluzione. Gli arrivi dei vari Castiglia, Munari e Cosenza necessitano di dare equilibri nuovi al gioco d’assieme alle prese anche con altri giocatori importanti acciaccati e non al massimo della condizione. La crescita, in questo senso, è ostacolata dall’accumularsi delle partite nelle ultime settimana che non consentono allenamenti specifici in proposito. Per questo siamo convinti che la squadra biancorossa abbia ancora importanti margini di crescita, specialmente prendendo atto del miglioramento esponenziale del sistema difensivo a cui l’esperto Cosenza sembra dare una sicurezza ed una esperienza importante. Inoltre, è doveroso riconoscere, il vento della buona sorte sembra soffiare in senso favorevole con la speranza che duri.

A nostro avviso la manovra va ancora migliorata a centrocampo nella fase di rimessa che insiste eccessivamente sugli esterni mentre nelle zone centrali si nota ancora della confusione negli automatismi e nell’occupazione degli spazi. Sulle ali dei successi e dell’entusiasmo anche i progressi saranno più agevolati e più veloci.

Luigi Carini