Nel weekend meteo variabile a Piacenza. Sabato 5 febbraio – le previsioni Arpae – è attesa una mattinata nuvolosa con locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi nuvoloso; nel pomeriggio tendenza ad attenuazione della nuvolosità; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 1° sui rilievi e 4° in pianura. Temperature massime pomeridiane comprese tra 8° sui rilievi e 10° in pianura.

Domenica 6 febbraio, in pianura nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi nuvolosità variabile; dal pomeriggio nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra -1° sui rilievi e 3° in pianura. Temperature massime pomeridiane comprese tra 7° sui rilievi e 9° in pianura.