Dopo una settimana all’insegna del tempo stabile, a Piacenza è atteso un peggioramento nella giornata di venerdì 25 febbraio.

Nuvole, con qualche pioggia e possibili deboli nevicate, sono previste sia in pianura che sui rilievi. Le temperature minime saranno comprese tra 1 grado sui rilievi e 2 gradi in pianura. Massime tra i 10 gradi sui rilievi e i 14 gradi in pianura. Migliora nel weekend, con tendenza ad attenuazione della nuvolosità e ritorno del cielo sereno. Temperature in calo, sia sui rilievi che in pianura.