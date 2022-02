“Occasione mancata non aver trasformato l’ex mercato ortofrutticolo in polo scolastico”

Progetto di “scuole – container” per la messa in sicurezza delle aule, Alternativa per Piacenza contesta il progetto della Provincia di Piacenza. Ecco la nota stampa

Apprendiamo che la Presidente della Provincia Patrizia Barbieri ha stanziato 1.200.000€ (IVA esclusa) per organizzare l’accoglienza di un migliaio di studenti in tre diversi luoghi della città, fra cui l’ex caserma dei vigili del fuoco in viale Dante. Considerando che pochi mesi fa la Sindaca Patrizia Barbieri ha fatto demolire (800.000€) l’ex mercato ortofrutticolo, da alcune associazioni teatrali proposto per la riqualificazione a “cittadella della cultura”, non possiamo che far notare l’ennesima occasione persa, figlia di scarsa visione e ancora minore disponibilità al confronto con i cittadini.

Peccato perché, non fosse “partecipazione zero” la cifra di questa amministrazione, pur tra le difficoltà procedurali ma con le opportunità dei molti filoni di finanziamento attivati in questi anni (buon ultimo il PNRR), si sarebbe potuto accogliere più degnamente gli studenti in ambienti polifunzionali, peraltro prossimi alla stazione ferroviaria e dei pullman, con il derivato minore impatto sulla mobilità. Speriamo che in un futuro non troppo lontano, Presidente della Provincia e Sindaco di Piacenza siano maggiormente disponibili a parlarsi tra loro e a condividere i progetti, così da ottenere più benefici e meno spreco di risorse pubbliche a vantaggio del nostro territorio e di chi lo abita.